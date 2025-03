ALFREDO CHAVES | Acesso ao Parque Cachoeira de Matilde será gratuito

today11 de março de 2025 remove_red_eye47

A partir da próxima segunda-feira, 17 de março, o acesso à famosa Cachoeira Engenheiro Reeve será totalmente gratuito, sem a necessidade de passar por catraca ou realizar qualquer pagamento

A Prefeitura de Alfredo Chaves anunciou a rescisão do contrato com a empresa que administrava o Parque Cachoeira de Matilde, no distrito de Matilde, a 18km da sede. Com isso, a partir da próxima segunda-feira, 17 de março, o acesso à famosa Cachoeira Engenheiro Reeve será totalmente gratuito, sem a necessidade de passar por catraca ou realizar qualquer pagamento.

De acordo com o prefeito Hugo Luiz, a decisão visa garantir que moradores de Alfredo Chaves e turistas possam usufruir desse importante atrativo natural sem custos. “Nosso objetivo é valorizar o turismo local e proporcionar uma experiência mais acessível para todos. Convido a todos para conhecer ou revisitar esse lugar incrível”, destacou.

O secretário municipal de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, reforçou que a Prefeitura já está planejando melhorias no parque para tornar a visitação mais segura e confortável. “Vamos investir na infraestrutura do local, garantindo que os visitantes tenham um ambiente organizado e adequado. Também manteremos seguranças para garantir a tranquilidade dos frequentadores”, explicou.

O Parque Cachoeira de Matilde é um dos principais pontos turísticos de Alfredo Chaves, abrigando a Cachoeira Engenheiro Reeve, a maior em queda livre do Espírito Santo, além de uma vista privilegiada para o Vale Santa Maria Madalena e um Centro de Apoio ao Turista. O local também está próximo à histórica Estação Ferroviária e ao Túnel de Matilde, que fazem parte do patrimônio cultural da região.

A Prefeitura reforça o convite para que moradores e visitantes aproveitem esse importante atrativo natural, agora com acesso livre, reafirmando o compromisso com o fortalecimento do turismo e o bem-estar da população.

O acesso a cachoeira é por uma escadaria e o percurso entre a sede e o parque é de 18km, totalmente asfaltado.