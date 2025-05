ALFREDO CHAVES | Alimentação escolar de qualidade com incentivo à agricultura familiar

Quinzenalmente os produtos são entregues nas unidades escolares da sede e na Secretaria Municipal de Educação, que se encarrega da distribuição para as escolas do campo

Cerca de 1.900 alunos da rede municipal de ensino de Alfredo Chaves estão sendo beneficiados com uma alimentação escolar mais saudável, variada e saborosa, graças ao uso de produtos frescos da agricultura familiar local. Frutas, verduras, legumes, ovos e linguiça caseira fazem parte do cardápio servido diariamente nas escolas, tanto na sede quanto no interior do município.

A aquisição desses alimentos é feita por meio do edital de chamamento público, que garante o fornecimento direto dos agricultores familiares para as escolas. Quinzenalmente são entregues os produtos mencionados nas unidades da sede e na Secretaria Municipal de Educação, que se encarrega da distribuição para as escolas do campo. Ainda, as escolas recebem fubá, canjiquinha, banana e laranja.

Segundo a nutricionista da Secretaria de Educação, Cecília Peruzzo, os alunos recebem durante as refeições alimentos frescos e de alta qualidade, como alface, inhame, repolho, tomate, pepino, batata, couve, brócolis e cenoura, colhidos diretamente das lavouras locais. Esses produtos também são entregues quinzenalmente às escolas.

Compra de diversos outros alimentos

O cardápio semanal das escolas é planejado com antecedência e inclui ainda outros produtos comprados por meio de licitações, como carnes (frango e boi), arroz, feijão, macarrão, farinha, leite em pó, cacau em pó 100% e leite pasteurizado (para as creches), além de cortes como pernil suíno e patinho bovino, destinados às escolas em tempo integral. As refeições são balanceadas e elaboradas com acompanhamento técnico de duas nutricionistas, que garantem a qualidade nutricional dos alimentos servidos.

As unidades que funcionam em tempo integral oferecem três refeições diárias aos alunos, contribuindo para o desenvolvimento físico e cognitivo e promovendo um melhor rendimento escolar.

Além de proporcionar uma alimentação saudável, a iniciativa valoriza a agricultura familiar e fortalece a economia local, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento para o município.

“A iniciativa é parte do compromisso da Prefeitura de Alfredo Chaves em investir no bem-estar dos alunos, com atenção especial à merenda escolar como fator fundamental no processo de ensino e aprendizagem”, destaca a secretária de Educação, Sônia Klein.