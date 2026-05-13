Alfredo Chaves anuncia repasse de R$ 250 mil para a Pestalozzi com apoio de parlamentares

today13 de maio de 2026 remove_red_eye47

A Prefeitura de Alfredo Chaves oficializou nesta semana o repasse de R$ 250 mil para a Associação Pestalozzi do município, recurso destinado à manutenção das atividades e ao fortalecimento dos serviços socioassistenciais prestados pela instituição. Os investimentos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares

Os recursos serão utilizados na manutenção dos serviços desenvolvidos pela Associação Pestalozzi de Alfredo Chaves, incluindo custeio de equipe técnica, encargos trabalhistas, serviços especializados, despesas administrativas e fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O prefeito Hugo Luiz Picoli Meneghel destacou a importância da parceria e do apoio parlamentar para garantir a continuidade dos atendimentos realizados pela instituição.

“A Pestalozzi desenvolve um trabalho fundamental em nosso município, oferecendo acolhimento, inclusão e atendimento especializado para muitas famílias. Esses recursos representam mais cuidado, mais estrutura e melhores condições para que a instituição continue transformando vidas”, afirmou o prefeito.

A presidente da Pestalozzi, Lidiane Farias Junqueira, ressaltou que o investimento fortalece os serviços prestados e contribui diretamente para a qualidade do atendimento oferecido aos usuários da instituição. “Agradeço aos parlamentares e ao prefeito por ter esse olhar para nossa entidade”, disse.

Os termos de fomento foram celebrados por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, reforçando o compromisso da administração municipal com as políticas públicas de inclusão, assistência social e valorização das instituições que atuam no cuidado às pessoas.

Os investimentos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares, sendo R$ 100 mil destinados pelo deputado federal Evair de Melo, R$ 100 mil pelo deputado federal Helder Salomão e R$ 50 mil pelo senador Fabiano Contarato.