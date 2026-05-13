Marataízes abre inscrições para cursos gratuitos do Qualificar ES

today13 de maio de 2026 remove_red_eye51

A Prefeitura de Marataízes abriu inscrições para novos cursos gratuitos do Programa Qualificar ES. A iniciativa é coordenada pela Superintendência do Trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT).

As inscrições seguem abertas até o dia 27 de maio e devem ser realizadas pelo site oficial do programa, no endereço www.qualificar.es.gov.br. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 10 de junho, enquanto as matrículas ocorrerão nos dias 11 e 12 de junho.

As aulas terão início no dia 16 de junho e serão realizadas na sede do Cadastro Único de Marataízes, localizada na Rua Filemon Tenório, no bairro Filemon Tenório.

Entre os cursos ofertados estão Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, no período da manhã, e Argiloterapia e Revitalização Facial, no turno da tarde. As aulas acontecerão às terças, quartas e quintas-feiras.

Os cursos terão duração aproximada de dois meses e meio, com carga de 32 aulas.

Para participar, os interessados devem ter no mínimo 16 anos, residir em Marataízes e ser alfabetizados.

E atenção! Se for a sua primeira vez fazendo uma inscrição no Qualificar ES clique nesse link

(https://inscricao.secti.es.gov.br/cadastrar) para realizar o cadastro e em seguida acessar os cursos.

Se você já tem um cadastro é bem mais rápido! Clique nesse link (https://inscricao.secti.es.gov.br/entrar), faça o login e se inscreva no curso em que desejar.

Não lembra do login e senha? Tudo bem, você pode acessar esse link para conferir e pedir ajuda, se for necessário: (https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco)

O Programa

Criado em maio de 2019, o Qualificar ES tem como missão promover a formação profissional do cidadão capixaba. Com foco na empregabilidade, no empreendedorismo e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) amplia o acesso a cursos gratuitos em diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado.