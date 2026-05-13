Piúma divulga programação da 23ª Festa de Itinga

today13 de maio de 2026 remove_red_eye43

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, divulgou a programação oficial da 23ª Festa de Itinga, que será realizada nos dias 23 e 24 de maio, na Quadra de Itinga.

Considerada uma das festas tradicionais do município, a celebração contará com apresentações musicais, atrações regionais e programação voltada ao lazer e entretenimento para moradores e turistas.

A abertura do evento acontece no sábado (23), a partir das 20h, com show de Biro Biro. Em seguida, o público poderá acompanhar a apresentação da banda Os Santannas. Encerrando a primeira noite da festa, a banda Tropical Brasil sobe ao palco à meia-noite.

No domingo (24), a programação começa às 11h com apresentação de Edson Teixeira. Durante a tarde, a festa segue com shows de Brilhantes do Forró e Banda Talentos, a partir das 14h. O encerramento da 23ª edição ficará por conta do cantor Eduardo Juriatto, às 18h.

Segundo a prefeitura, a festa tem como objetivo valorizar a cultura local, incentivar o turismo e promover momentos de integração entre moradores e visitantes.