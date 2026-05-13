Terminal de Vila Velha amplia potencial portuário e lidera logística no Estado

today13 de maio de 2026 remove_red_eye56

O setor portuário capixaba entrou em uma nova fase de crescimento com a ampliação do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), operado pela Log-In Logística Integrada. A Receita Federal autorizou o alfandegamento da Retroárea Penedo, medida que amplia em 65% a área total do terminal, passando de 102 mil m² para quase 167 mil m².



A nova estrutura começa a operar oficialmente neste mês de maio e fortalece a capacidade logística do Espírito Santo em um momento de expansão do comércio exterior. Com esta ampliação, o TVV projeta crescimento de 40% em sua capacidade de armazenagem de contêineres e de 90% na área destinada a armazéns, o que permitirá absorver até 8 mil contêineres extras por mês.



O avanço consolida Vila Velha como protagonista no cenário portuário nacional, especialmente diante do aumento das importações de veículos elétricos, segmento que transformou o Espírito Santo em uma das principais portas de entrada do país. Somente no último ano, o terminal movimentou 217 mil contêineres, além de registrar alta de 30% na carga geral em 2025, alcançando quase 1 milhão de toneladas.



Retroárea Penedo

A entrega da Retroárea Penedo também marca a conclusão de um ciclo de investimentos de R$ 205 milhões, com a implantação de tecnologias inéditas na América Latina. Entre os destaques estão o sistema de operação remota de portêineres inspirado no modelo do Porto de Roterdã, na Holanda, além da aquisição de superguindastes com capacidade para içar até 350 toneladas.



A retroárea entra em operação sobre uma base já modernizada, o que permite ao TVV absorver volumes adicionais sem perder eficiência.



O novo modelo operacional reduziu significativamente o tempo de espera das embarcações e ampliou a competitividade logística do complexo portuário capixaba, abrindo caminho para novos investimentos estimados em mais de R$ 500 milhões até 2048.



Salto estratégico

O prefeito Arnaldinho Borgo destacou que a expansão representa um salto estratégico para a economia da cidade e de todo o Espírito Santo:

“Vila Velha se consolida, cada vez mais, como um dos principais motores logísticos do Brasil. A expansão do TVV fortalece nossa competitividade, gera novas oportunidades, atrai mais investimentos e amplia a capacidade do Espírito Santo de dialogar com o mercado global. Estamos falando de desenvolvimento econômico alinhado à inovação e à geração de empregos”, afirmou Arnaldinho.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, ressaltou que o crescimento do Terminal Portuário de Vila Velha acompanha o ambiente favorável criado pela cidade para atração de negócios.



“Esse avanço demonstra a confiança do setor privado no potencial de Vila Velha. A cidade vem investindo em desburocratização, segurança jurídica e modernização da gestão para criar um ambiente cada vez mais competitivo. O fortalecimento da atividade portuária impacta diretamente toda a cadeia econômica capixaba”, destacou Colodetti.