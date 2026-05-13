Guarapari avança nas tratativas para novo aeroporto com foco logístico

today13 de maio de 2026 remove_red_eye66

A Prefeitura de Guarapari segue em tratativas para a implantação de um novo aeroporto no município, projeto considerado estratégico para o fortalecimento da economia local e da logística regional. As informações foram detalhadas pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Otávio Postay.

Segundo o secretário, o município mantém diálogo há cerca de 15 meses com grupos nacionais e internacionais interessados no empreendimento. Entre as empresas que demonstraram interesse está a Amazon, devido à localização estratégica de Guarapari.

“Estamos dialogando e buscando a consolidação econômica da viabilidade do aeroporto. A implantação de um equipamento desse porte mudará completamente o eixo logístico da região Sudeste brasileira. Trabalhamos para que ainda em 2026 ocorram as assinaturas dos protocolos de intenção, trazendo grandes ativos do mercado nacional para Guarapari”, afirmou Postay.

De acordo com a prefeitura, o projeto já possui Plano Diretor aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) desde 2015. A proposta prevê um aeroporto com perfil predominantemente logístico, aproveitando a proximidade com a BR-101, sistema portuário, futura ferrovia e a malha rodoviária da região.

O secretário destacou ainda que os estudos buscam conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Segundo ele, a proposta prevê medidas voltadas à proteção ambiental e criação de mecanismos permanentes de compensação e investimento na área.

Durante visita recente ao município, o governador Ricardo Ferraço comentou sobre a importância estratégica do projeto para Guarapari e para o Espírito Santo.

“Nós todos desejamos muito que isso aconteça. Mas esse é um projeto que vai exigir ainda um pouco mais de planejamento. Isso fortalece um potencial que é a localização de Guarapari. Veja que o eixo da BR-101 já está trazendo importantes investimentos para a região”, destacou o governador.

O projeto também contempla operações de voos executivos não comerciais, mantendo ligação com o turismo e o desenvolvimento econômico local. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os estudos de viabilidade econômica e impacto regional estão em fase avançada.

A expectativa da prefeitura é que o empreendimento gere inicialmente mais de dois mil empregos diretos e indiretos, podendo chegar a cinco mil postos de trabalho com o início das operações e instalação de empresas ligadas ao complexo aeroportuário.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, afirmou que o projeto ainda está em fase inicial e segue em discussão com órgãos ambientais e entidades competentes.

“A ideia inicial é levar o aeroporto para a região de Setiba e, com isso, entraria na área de impacto do parque. Por isso estamos em diálogo com o IEMA. É um projeto que ainda está no embrião e precisamos que todos os órgãos conversem. Teremos audiências públicas e discussões dentro do Plano Diretor Municipal para apresentar mais detalhes à população”, disse o prefeito.

O investimento estimado para o complexo aeroportuário e toda a cadeia de serviços associada gira em torno de R$ 1 bilhão.