TCE-ES reúne prefeitos para discutir gestão pública e políticas sociais

today13 de maio de 2026 remove_red_eye47

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) reuniu, nesta quarta-feira (13), prefeitos de 58 municípios capixabas durante o evento “Café com Prefeito”, realizado para discutir temas estratégicos da administração pública municipal.

Durante os encontros, realizados nos períodos da manhã e da tarde, conselheiros e equipe técnica do Tribunal orientaram os gestores sobre políticas públicas, assistência social, educação, saúde, pessoal e previdência.

O presidente do TCE-ES, Luiz Carlos Ciciliotti, destacou a importância da aproximação entre o Tribunal e os municípios para fortalecer a boa governança e auxiliar os gestores na tomada de decisões.

Entre os principais temas debatidos estiveram a elaboração dos Planos Municipais da Primeira Infância, os desafios da assistência social, o planejamento na educação e saúde, além dos cuidados com despesas de pessoal e previdência.

O Tribunal também alertou os prefeitos sobre a necessidade de adequação às novas exigências legais e ao fortalecimento das políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

Após o encontro, o TCE-ES informou que dará continuidade às orientações técnicas por meio de capacitações online voltadas a secretários municipais e servidores das áreas especializadas das prefeituras.