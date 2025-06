Alfredo Chaves celebra 50 anos da Festa da Banana e do Leite com grandes atrações

A cidade de Alfredo Chaves se prepara para viver dias de muita animação, tradição e orgulho da sua identidade cultural e agrícola. De 23 a 27 de julho, o município realiza a 50ª Festa da Banana e do Leite, um dos eventos mais aguardados do calendário capixaba, com uma programação recheada de atrações nacionais, shows regionais e atividades que valorizam o campo, a cultura local e o espírito festivo da população. A entrada é franca todos os dias.

Virada dos Tachos

Mais do que música, a Festa da Banana e do Leite é um verdadeiro tributo aos dois produtos que simbolizam a força da agricultura alfredense: a banana e o leite. E é justamente por isso que um dos momentos mais esperados da festa é a tradicional Virada dos Tachos, quando o público poderá acompanhar ao vivo a produção de doce de banana e requeijão cremoso, feitos em grandes tachos. É sabor, memória e identidade reunidos em um só momento.

A programação também inclui o tradicional concurso de bananas, que premia os melhores cachos e produtores do município, e o concurso de gado leiteiro, que valoriza o trabalho dos pecuaristas e a qualidade do rebanho local.

Outra grande atração da festa é a Feira do Agroturismo, onde o visitante encontra delícias artesanais, produtos da agricultura familiar, artesanato, bebidas típicas, flores e muito mais, com o charme e a hospitalidade alfredense.

Atividades esportivas

Para quem gosta de adrenalina e aventura, a programação traz ainda etapa de MotoCross, corrida rústica e caminhada ecológica.

A Festa da Banana e do Leite é realizada pela Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com o apoio de diversos parceiros. Além de fortalecer o turismo e movimentar a economia local, a festa promove o encontro entre gerações, a valorização do campo e o orgulho de ser alfredense.

“Chegar à 50ª edição dessa festa tão simbólica é motivo de grande alegria para todos nós. É a celebração da nossa história, do nosso povo, da nossa agricultura e da nossa cultura. Convidamos todos a viverem essa festa conosco com muita alegria e orgulho!”, destaca o prefeito Hugo Luiz.

Festa movimenta a economia

Conforme o secretário de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, a festa, além de fomentar a cultura e a diversão, movimenta também a economia local.

“Durante os dias de festa a cidade fica lotada, movimentando o comércio do município. O dinheiro investido no evento é retornado por meio das compras de produtos e serviços durante o evento, além de gerar diversos empregos temporários”, enfatiza Bruschi.