ALFREDO CHAVES | Coleta de lixo todos os dias nos bairros da sede

today6 de junho de 2025 remove_red_eye113

Para colaborar com a eficiência da coleta, a Prefeitura reforça a importância de que os moradores coloquem o lixo devidamente ensacado nas lixeiras, evitando o acúmulo de resíduos nas ruas

A partir desde sábado (07) a coleta de lixo domiciliar será realizada diariamente nos bairros da sede do município, incluindo os domingos, reforçando o compromisso com a limpeza urbana e a saúde pública. A prestação contínua do serviço é essencial para manter a cidade limpa, segura e agradável para todos.

Para colaborar com a eficiência da coleta, a Prefeitura reforça a importância de que os moradores coloquem o lixo devidamente ensacado nas lixeiras, evitando o acúmulo de resíduos nas ruas. Essa medida simples contribui para prevenir a proliferação de insetos, a presença de roedores, cachorros e o mau cheiro, além de evitar que o lixo se espalhe pelas vias públicas.

Outro ponto fundamental é que os sacos de lixo sejam colocados pouco antes do horário da coleta, o que evita que fiquem expostos por muito tempo e melhora significativamente a organização da cidade.

Cronograma para coleta de entulhos

Além da coleta diária de lixo, a Prefeitura também disponibiliza um cronograma específico para a coleta de entulhos na sede, que está disponível no site oficial. Seguir essas orientações ajuda na manutenção de uma cidade mais limpa e saudável para todos.

A prefeitura municipal conta com a colaboração da população para manter Alfredo Chaves ainda mais bonita e bem cuidada!