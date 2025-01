Alfredo Chaves discute iniciativas do Programa ES Inteligente com o Bandes

today29 de janeiro de 2025 remove_red_eye95

Programa ES Inteligente busca implementar boas práticas na administração pública, com foco em tecnologia e eficiência

Na manhã de ontem (28), representantes do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estiveram no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Alfredo Chaves para apresentar o Programa ES Inteligente a secretários e coordenadores municipais. O encontro, coordenado por Paulo Bruschi e Vilker Zucolotto, teve como objetivo fortalecer a parceria já existente e retomar iniciativas que modernizam a gestão pública e trazem benefícios à população.

O prefeito Hugo Luiz participou da reunião e reforçou o interesse do município em continuar com o programa. “Estamos empenhados em trazer soluções inovadoras que melhorem a vida dos cidadãos e tornem a administração mais eficiente. Queremos aproveitar ao máximo essa parceria para transformar Alfredo Chaves em uma cidade cada vez mais conectada e sustentável”, destacou.

O Programa ES Inteligente busca implementar boas práticas na administração pública, com foco em tecnologia e eficiência. Entre as iniciativas previstas estão a ampliação do acesso à internet e Wi-Fi em espaços públicos, videomonitoramento, energia solar e modernização da iluminação pública

O próximo passo será uma reunião de alinhamento com secretários e coordenadores locais do programa, a fim de atualizar as informações existentes e traçar as próximas etapas.

Com essa parceria, Alfredo Chaves segue avançando na inovação e no desenvolvimento sustentável, garantindo mais qualidade de vida para a população.