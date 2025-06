Alfredo Chaves entre as quatro cidades mais frias do Estado

E essa temperatura foi registrada na estação do órgão que fica na Sede, mas em algumas regiões do interior, que a altitude ultrapassa 900 metros, o frio foi ainda mais intenso

A madrugada desta quinta-feira, Dia dos Namorados, foi de muito frio em algumas cidades capixabas, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Entre elas, Alfredo Chaves foi uma das quatro cidades que registrou a menor temperatura do ano (13,7ºC). E essa temperatura foi registrada na estação do órgão que fica na Sede, mas em algumas regiões do interior, que a altitude ultrapassa 900 metros, o frio foi ainda mais intenso.

Alfredo Chaves perdeu apenas para Santa Teresa (8,7ºC) e , Venda Nova do Imigrante (10,3ºC) e Afonso Cláudio (13,5ºC), conforme dados das cidades monitoradas pelo Incaper.

Mas no interior o frio foi mais intenso, como em São Bento de Urânia. O termômetro doméstico do produtor rural Jandir Gratiere marcou 8,3ºC na noite de ontem (11). De acordo com ele, a sensação foi de ainda mais frio. “Estamos tendo noites e manhãs muito geladas por aqui”, conta.