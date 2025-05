Alfredo Chaves ganhará nova RPPN durante o Super Open 2025

today5 de maio de 2025 remove_red_eye109

Reserva Natural de Cachoeira Alta será símbolo de preservação ambiental e turismo sustentável

Alfredo Chaves se prepara para mais um passo em sua trajetória de conservação ambiental. Durante o Super Open de Parapente 2025, que acontece na rampa de Cachoeira Alta e irá movimentar a cidade entre os dias 15 e 18 de maio, será assinado o termo de compromisso para a criação da nova Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN): a Reserva Natural de Cachoeira Alta.

Com cerca de 50 mil metros quadrados e ampla biodiversidade, a nova área protegida ficará ao lado da tradicional rampa de voo livre da vila de Cachoeira Alta, um dos principais pontos turísticos do município. A iniciativa une esforços do poder público e da iniciativa privada e reforça o momento positivo do turismo sustentável em Alfredo Chaves.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Borges, comemora a iniciativa e reforça a importância de ações como essa. “Uma iniciativa de grande importância para o município. A nova RPPN representa a consciência ambiental e o respeito pelas futuras gerações”, disse, acrescentando ainda que o município irá cumprir com seu papel fiscalizador para manter a área conservada.

Rodolpho Cavalini, idealizador da nova RPPN e membro do Comitê Estadual de RPPNs do Espírito Santo, destaca a importância do projeto: “Acreditamos que a preservação ambiental e o turismo de aventura caminham lado a lado. Com a criação da Reserva Natural de Cachoeira Alta, queremos deixar um legado para as futuras gerações, assegurando que nossa rica biodiversidade continue sendo um dos maiores patrimônios de Alfredo Chaves.”

Para o prefeito Hugo Luiz, a criação de mais uma RPPN reforça o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e com a valorização dos recursos naturais.

Sebastião Francisco Alves, representante do Comitê Estadual de RPPNs, vê o exemplo positivo de Alfredo Chaves como uma iniciativa inspiradora. “É gratificante ver o Espírito Santo ampliando suas áreas de conservação. A nova reserva é um exemplo inspirador de responsabilidade ambiental e iniciativa privada ativa”, comemora.

O que é uma RPPN?

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) são unidades de conservação criadas por iniciativa voluntária de proprietários de terras, com reconhecimento oficial do poder público. Apesar de permanecerem em domínio privado, essas áreas possuem proteção perpétua, permitindo ações de educação ambiental, pesquisas científicas e ecoturismo.

Tradição de preservação em Alfredo Chaves

A nova RPPN se soma à já existente Reserva Alto Gururu, também criada pela Família Cavalini há cerca de 15 anos. Com 110 mil metros quadrados, a RPPN Alto Gururu é referência em preservação de nascentes, fragmentos de Mata Atlântica e áreas de beleza cênica.