Alfredo Chaves garante cerca de R$ 27 milhões em investimentos em 2025

today30 de dezembro de 2025 remove_red_eye66

Em 2025, os recursos viabilizados por meio de emendas parlamentares e repasses do Governo do Estado totalizam cerca de R$ 27 milhões, incluindo valores que estavam paralisados e não foram executados em 2024. Além desse montante, há investimentos realizados diretamente pelo Governo do Estado

Ao assumir a administração municipal em 2025, a atual gestão de Alfredo Chaves se deparou com um cenário marcado pela desorganização da máquina pública e por recursos parados, sem execução no ano anterior. O desafio era grande, mas a resposta veio com planejamento, parcerias, responsabilidade e um trabalho pautado no compromisso com a população.

Com a reorganização interna e a aplicação eficiente dos recursos próprios do município, a nova gestão avançou na reconstrução administrativa e intensificou o diálogo institucional com deputados, senadores e com os governos estadual e federal.

O Governo do Estado foi um dos primeiros parceiros a apoiar a gestão municipal, destinando recursos expressivos para obras estruturantes. Entre os principais investimentos estão a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PA), que vai fortalecer a rede de saúde, e o aditivo de aproximadamente R$ 1,9 milhão no contrato das obras de macrodrenagem do bairro Macrina. A ampliação dos trabalhos inclui a construção de galerias na conhecida “Vala da Palha”, pavimentação de ruas e a implantação da Praça São Benedito, atendendo antigas demandas da comunidade.

Além dessas conquistas, o município assegurou recursos para as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, por meio de emendas parlamentares e apoio do Governo Estadual. Investimentos que reforçam serviços essenciais e ampliam as políticas públicas voltadas às famílias, crianças, jovens e idosos.

Com um orçamento municipal limitado para grandes investimentos, a busca por parcerias se tornou fundamental. Ao todo, os recursos provenientes de emendas parlamentares e do Governo do Estado somam cerca de R$ 26 milhões em 2025, incluindo valores que estavam paralisados e não foram executados em 2024, como, por exemplo, a construção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Outra conquista firmada para 2026, junto ao governo estadual, são as obras de desassoreamento de trecho do Rio Benevente e a construção de muro gabião próximo à ponte Capitão Feliciano Garcia, no bairro Portal dos Imigrantes.

O prefeito Hugo Luiz comemora os resultados alcançados e destaca que as conquistas refletem um trabalho sério, técnico e comprometido com o futuro de Alfredo Chaves. Segundo ele, a gestão segue focada em unir esforços e priorizando sempre o interesse público.

“Esses recursos vieram para somar ao crescimento do município e melhorar a vida das pessoas. Em 2026, acreditamos que novas parcerias serão firmadas, fortalecendo ainda mais esse caminho de desenvolvimento”, afirma.

CONFIRA OS INVESTIMENTOS EM 2025 | Total: R$ 27 milhões

SAÚDE

– Custeio da Atenção Primária à Saúde (Helder Salomão): R$ 300.000,00

– Custeio da Atenção Primária à Saúde (Fabiano Contarato): R$ 300.000,00

– Incremento ao custeio da Atenção Primária à Saúde (Evair de Melo): R$ 200.000,00

– Incremento ao custeio da Atenção Primária à Saúde (Marcos do Val): R$ 150.000,00

– Equipamentos odontológicos para as unidades de saúde (Magno Malta): R$ 649.975,00

– Equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde (Magno Malta): R$ 199.956,00

– Equipamentos da Saúde Digital e Telessaúde (Magno Malta): R$ 7.158,00

– Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde para cumprimento de metas (Amaro Neto): R$ 825.792,00

– Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde para cumprimento de metas (Amaro Neto): R$ 838.913,00

– Incremento ao Piso da Atenção Primária (Jack Rocha): R$ 150.000,00

– Emendas Especiais (Messias Donato): R$ 396.000,00

Valor total: R$ 4.317.794,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL – recursos executados em 2025

– Compra de equipamentos e custeio para a Pestalozzi (Jacque Rocha e Gilvan da Federal): R$ 200.000,00

– Estruturação do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas): R$ 476.000,00

– Implantação da Brinquedopraça (Governo do Estado): R$ 50.399,63 + R$ 36.241,47 (recursos municipais)

– Reforma do Tororoma para adequar ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa (Governo do Estado): R$ 500.000,00

– Construção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Governo do Estado): R$ 1.200.000,00

Valor total: R$ 2.426.399,66

ESPORTES E LAZER

– Aquisição e instalação de Parques Infantis no Município de Alfredo Chaves (Ministério do Esporte): R$ 326.948,48.

EDUCAÇÃO – Recursos oriundos do Governo do Estado

– Ampliação da Creche Pequerruchos: R$ 832.400,00

– Aquisição de recursos tecnológicos: R$ 925.367,00

– Reforma elétrica para climatização na Escola Ana Araújo: R$ 109.900,00

– Reforma da estrutura elétrica para climatização da Escola de Sagrada Família: R$ 52.882,05

– Aquisição de mobiliários e equipamentos: R$ 1.000.000,00

Valor Total: R$ 2.920.549,00

INFRAESTRUTURA

– Reforma da Praça Colombo Guardia (dep. Federal Victor Linhalis): R$ 990.000,00

– Reforma e ampliação de galpão agropecuário comunidade Carolina (Dep. Federal Evair de Melo) R$ 990.000,00

– Pavimentação da estrada do Gavião (dep. Estadual Da Vitória): R$ 1.386.000,00

– Aditivo para ampliação das obras de macrodrenagem do bairro Macrina, com construção da Praça São Benedito, pavimentação de ruas e implantação de galerias no ‘Canal da Palha’ (Governo do Estado): 1.911.315,93

– Construção do Pronto Atendimento Municipal (PA): R$ 11.822.067,73

Valor Total: R$ 17.077.315,73

OBRAS EXECUTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO

– Pavimentação e drenagem do acesso à rampa de voo livre de Cachoeira Alta e à comunidade de Boa Vista: R$ R$ 5,5 milhões

– Recapeamento asfáltico da Rodovia Sede x Sagrada Família: R$ 4.646.825,28

RECEBIMENTO DE MAQUINÁRIOS

– 03 retroescavadeiras (emendas de Fabiano Contarato, Evair de Melo e Adilson Espíndula)

– 01 escavadeira hidráulica (Governo do Estado/Seag)