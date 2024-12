Alfredo Chaves: Hugo Luiz e Clebinho foram diplomados prefeito e vice

today13 de dezembro de 2024 remove_red_eye45

O prefeito eleito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz Pícoli Meneghel (PP), e o vice, Cleber Bianchi (Clebinho), foram diplomados pela Justiça Eleitoral na tarde desta sexta-feira, 13 de dezembro, em cerimônia realizada no auditório do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). No mesmo evento, os vereadores eleitos e os suplentes também receberam seus diplomas.

Vereadores eleitos diplomados.

Durante a solenidade, o juiz eleitoral Arion Mergar destacou o compromisso dos eleitos com o povo de Alfredo Chaves, reforçando a importância da responsabilidade e da ética no exercício de seus mandatos.

Estiveram presentes na cerimônia a promotora de Justiça de Alfredo Chaves, Janaina Rocha Alvin, o presidente da Câmara Municipal, vereador reeleito Charles Gaigher, além de familiares dos diplomados e moradores da cidade, que lotaram o auditório para prestigiar o evento e saudar o novo prefeito.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral oficializa que os candidatos eleitos estão aptos a assumir seus cargos, confirmando que foram legitimamente escolhidos pelo voto popular. É nesta ocasião que os eleitos recebem os diplomas assinados pelos juízes eleitorais.

Hugo Luiz Pícoli Meneghel foi eleito prefeito de Alfredo Chaves nas eleições de 2024 com 58,05% dos votos válidos, totalizando 5.779 votos. Ele assume a gestão com o compromisso de trazer renovação e melhorias para o município.

A cerimônia de diplomação marcou o encerramento do processo eleitoral, celebrando a democracia e renovando as esperanças para o futuro de Alfredo Chaves.

créditos Dirceu Cetto