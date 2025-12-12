Alfredo Chaves inicia aplicação da vacina contra o VSR em gestantes

A imunização, recém-incorporada ao calendário vacinal do SUS pelo Ministério da Saúde, já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município

A proteção dos bebês começa ainda na barriga da mãe. Pensando nisso, a Prefeitura de Alfredo Chaves iniciou a aplicação da nova vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em gestantes a partir da 28ª semana de gestação. A imunização, recém-incorporada ao calendário vacinal do SUS pelo Ministério da Saúde, já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

O VSR é um dos principais responsáveis por infecções respiratórias graves em recém-nascidos e crianças pequenas, sendo a bronquiolite e a pneumonia as complicações mais comuns. Com a chegada da vacina, o país dá um passo importante na prevenção dessas doenças, garantindo mais segurança tanto para mães quanto para seus bebês. A gestante, Cintia Nunes Coelho, já garantiu a dose.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a imunização ativa em gestantes tem como principal vantagem transferir anticorpos para o bebê ainda durante a gestação, oferecendo proteção desde o nascimento até os seis meses de idade — período em que os pequenos são mais vulneráveis a complicações respiratórias.

A secretária municipal de Saúde, Taís Uliana, reforça a importância da adesão: “Essa vacina representa uma conquista importante para a saúde infantil. Estamos orientando todas as gestantes a procurarem a unidade de saúde mais próxima para receberem a dose no período correto e garantirem a proteção dos seus bebês desde os primeiros dias de vida.”