ALFREDO CHAVES: processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde e de ACE

today12 de maio de 2026 remove_red_eye39

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou o Edital 001/2026 para Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE).

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 25 e 26 de maio, das 8h às 15h, no Auditório da Unidade de Saúde do Cajá.

Os cargos oferecem salário base de R$ 3.242,00, equivalente a dois salários mínimos, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 540,00, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio completo. No caso do cargo de Agente Comunitário de Saúde, também é obrigatório residir na microárea de atuação desde a data de publicação do edital.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise de títulos e experiência profissional. Serão considerados cursos na área da saúde, qualificação profissional e tempo de serviço na função.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos pretos, pardos e indígenas, conforme a legislação vigente.

O resultado preliminar está previsto para o dia 1º de junho e o resultado final será divulgado em 9 de junho. O edital completo, cronograma, requisitos e documentação necessária estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Alfredo Chaves e no Diário Oficial dos Municípios.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL