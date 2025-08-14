Alfredo Chaves realiza mutirão de cardiologia com 100 atendimentos em agosto

A Prefeitura de Alfredo Chaves vem promovendo ações especiais para ampliar o acesso a consultas de cardiologia. Ao todo, serão ofertadas 100 vagas durante o mês de agosto, distribuídas em dois mutirões: o primeiro ocorreu no dia 2 de agosto e o próximo será realizado no sábado, 16 de agosto. Em cada data, são disponibilizadas 50 consultas com médico cardiologista.

O objetivo da iniciativa é reduzir a demanda reprimida para a especialidade e garantir mais agilidade no diagnóstico e no acompanhamento de pacientes que necessitam de avaliação cardiovascular.

A secretária municipal de Saúde, Taís Uliana, destaca que o atendimento segue o fluxo normal de agendamento do município. “A porta de entrada continua sendo a Estratégia de Saúde da Família (ESF). O paciente passa primeiro pela equipe da ESF e, se houver indicação, é feito o encaminhamento para o cardiologista, conforme classificação de risco e disponibilidade de agenda”, explica.

Com a ação, a Prefeitura reforça o compromisso com a saúde da população e orienta que todos mantenham acompanhamento regular, principalmente aqueles com fatores de risco para doenças cardíacas. “O cuidado preventivo é fundamental para a qualidade de vida”, ressalta a secretária.

A Secretaria de Saúde orienta a população a manter seus dados atualizados, especialmente endereço e telefone para contato, garantindo o recebimento de avisos sobre a marcação de consultas e exames.