Sicoob lança promoção com mais de R$ 2 milhões em prêmios

today17 de setembro de 2026 remove_red_eye34

Promoção Premiada Sicoob 2026 segue até 30 de dezembro e reúne sorteios e premiações instantâneas

O Sicoob realiza ao longo de 2026 a Promoção Premiada Sicoob, que distribuirá mais de R$ 2 milhões em prêmios aos participantes.

A campanha começou em 13 de abril e segue até 30 de dezembro, com diferentes oportunidades de premiação por meio de sorteios e vale-brindes. Ao todo, são mais de 4 mil chances de ganhar, além de 10 mil pontos Coopera.

As condições de participação, períodos válidos, datas dos sorteios, descrição e valores dos prêmios estão disponíveis no regulamento oficial da promoção.

Os participantes também podem consultar os números dos Certificados de Autorização SPA/MF referentes às modalidades de sorteio e vale-brinde.

Para conferir todas as regras e condições, acesse:

sicoob.com.br/poupancapremiada

Serviço

Promoção: Premiada Sicoob 2026

Participação: de 13 de abril a 30 de dezembro de 2026

Premiação: mais de R$ 2 milhões

Chances de ganhar: mais de 4 mil

Pontos Coopera: 10 mil

Consulte o regulamento completo antes de participar.