TSE começa a enviar alertas pelo e-Título com orientações para as Eleições 2026

today18 de setembro de 2026 remove_red_eye93

Notificações ajudam eleitor a consultar o local de votação, acessar serviços oficiais e identificar informações da Justiça Eleitoral

A duas semanas do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou nesta quinta-feira (17) a enviar notificações oficiais pelo aplicativo e-Título.

Os alertas têm como objetivo facilitar o acesso dos eleitores a informações importantes para a votação, como a consulta ao local de votação, além de orientar sobre a atualização do aplicativo e o acesso a serviços da Justiça Eleitoral. A iniciativa também busca reforçar o combate à desinformação durante o período eleitoral.

Segundo o TSE, os avisos continuarão sendo enviados ao longo do período eleitoral, inclusive entre o primeiro e o segundo turno. A proposta é criar um canal direto de comunicação com o eleitorado e facilitar o reconhecimento de mensagens oficiais da Justiça Eleitoral.

Local de votação pode ser consultado pelo aplicativo

Uma das principais recomendações neste período é verificar antecipadamente onde será realizada a votação.

A consulta ao local de votação está disponível desde 1º de setembro pelo e-Título e pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. O eleitor pode conferir informações como zona e seção eleitoral antes do dia do pleito.

O aplicativo também funciona como a versão digital do título de eleitor. Para quem possui biometria cadastrada e fotografia disponível no e-Título, o documento digital pode ser utilizado como identificação no momento da votação.

Aplicativo ganhou novos serviços

A versão atualizada do e-Título passou a reunir uma série de serviços eleitorais em um único ambiente.

Entre as novidades estão o acompanhamento de solicitações feitas pelo Título Net, a emissão de certidões de filiação partidária, a geração de código de autenticação e a atualização automática de dados biográficos e biométricos.

Também foram incorporadas ferramentas para validar a autenticidade de documentos por QR Code, facilitar a justificativa de ausência, solicitar o descadastramento de mesário voluntário e quitar débitos eleitorais por meio do PagTesouro, utilizando Pix ou cartão de crédito.

Outra novidade é a integração do Boletim na Mão ao próprio e-Título. Com isso, não é necessário utilizar um aplicativo separado para acessar a ferramenta, que permite consultar e compartilhar boletins de urna.

TSE recomenda atualização antecipada

O e-Título é gratuito e está disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor faça o download ou atualize o aplicativo com antecedência para evitar dificuldades próximas ao dia da votação.

O TSE também orienta o eleitorado a utilizar os canais oficiais da Justiça Eleitoral para consultar informações sobre as eleições e desconfiar de mensagens e conteúdos de origem desconhecida.

Serviço

Aplicativo: e-Título

1º turno: 4 de outubro de 2026

Consulta ao local de votação: disponível desde 1º de setembro

Download e informações oficiais: Página oficial do e-Título no TSE

FONTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)