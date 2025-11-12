Alfredo Chaves sedia grande encontro religioso com mais de 2 mil fiéis

No sábado, dia 15 de novembro, o município de Alfredo Chaves será o ponto de encontro de fé e celebração para a Área Pastoral Benevente, reunindo 11 paróquias em um grande evento que marca o encerramento do Ano Jubilar, em preparação para o Jubileu de 2025, que celebra os 2.025 anos do nascimento de Jesus Cristo.

A concentração está marcada para às 14 horas, com início na entrada da cidade (Bairro Villággio Monte Verde). De lá, os fiéis seguirão em caminhada até a Igreja Matriz, no Centro, em um momento de oração, cânticos e comunhão entre as comunidades. A programação também contará com atendimento de confissões e uma palestra sobre o Jubileu 2025, conduzindo os participantes à reflexão sobre o sentido do jubileu e da esperança cristã.

O ponto alto do evento será às 17 horas, com o encerramento do Ano Jubilar durante a Santa Missa, que reunirá os representantes das paróquias com seus estandartes e animadores. A celebração promete ser um momento marcante de unidade, fé e gratidão.

De acordo com a organização, a expectativa é reunir mais de duas mil pessoas, entre fiéis, lideranças pastorais e movimentos eclesiais de toda a região. Todos são convidados a participar, usando as camisas de identificação de suas comunidades.

O evento é promovido pela Área Pastoral Benevente, que abrange as paróquias de Alfredo Chaves, Anchieta e Guarapari, e conta com o apoio da Arquidiocese de Vitória.

foto de Giseli Kneip