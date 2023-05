ALFREDO CHAVES | Sítio oferece serviço de café durante temporada outono-inverno

today9 de maio de 2023 remove_red_eye196

A Estância Solar do Vale, em Cachoeira Alta, no interior de Alfredo Chaves, vai iniciar a partir do dia 13 de maio serviço de café aos sábados e domingo. A ideia é promover turismo de experiência, oferecendo produtos caseiros como bolos, pães, tortas e outras delícias para um café da tarde em meio à natureza. As pessoas poderão escolher no cardápio o que desejam provar.

Conforme os proprietários, Fernando Volponi e Dirceu Cetto, o serviço no sítio irá funcionar das 14h às 18h e irá oferecer uma experiência tipo café da casa da vovó, com produtos caseiros e café que pode ser coado pelo próprio visitante.

Segundo os proprietários, o sítio é bastante acolhedor com jardins e diversos locais para registrar belas fotos. “Cuidamos diariamente para deixar cada cantinho ainda mais acolhedor e os eventos serão preparados com muito carinho para receber a todos”, comenta Volponi.

O sítio, que fica a 5km do Centro da cidade, também é procurado para sediar eventos como casamentos e aniversários e possui diversos cenários para fotos, como lagos, capela, jardins, pergolados, balanços, etc.

Informações: 27 99965-1806 / 99992-9355