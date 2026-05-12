Alfredo Rural conta a história da produção de caqui e batata-baroa em Alfredo Chaves

today12 de maio de 2026 remove_red_eye53

O programa mostrou a história da família Fassarela, em Córrego Fortuna, que há mais de 18 anos cultiva caqui e o produtor de batata-baroa, que lançou um manual para ajudar outros produtores na produção do turbérculo

A agricultura familiar, a tradição e o conhecimento compartilhado ganharam destaque no sétimo episódio da série Alfredo Rural, publicado no último domingo (10) pela Prefeitura de Alfredo Chaves, nos perfis oficiais do município no Instagram e no YouTube. O programa, finalista do Prêmio Prefeitura Empreendedora, apresentou histórias inspiradoras de produtores que ajudam a fortalecer a economia rural do município.

Nesta edição, o episódio contou a trajetória da família Fassarela, da comunidade de Córrego Fortuna, no distrito de Urânia. Há mais de 18 anos, Hilton e Flávio Fassarela, pai e filho, se dedicam ao cultivo de caqui em uma propriedade localizada a quase mil metros de altitude, condição climática favorável para a produção da fruta. Atualmente, a família produz cerca de 60 toneladas por ano.

O programa também destacou a história do produtor Elson De Nadai, de São Bento de Urânia, referência no cultivo de batata-baroa há aproximadamente 30 anos. Recentemente, ele lançou um manual com orientações técnicas para auxiliar outros produtores interessados no cultivo do tubérculo, compartilhando conhecimento adquirido ao longo de décadas de experiência no campo.

Com a proposta de valorizar os produtores rurais e dar visibilidade às potencialidades do município, a série Alfredo Rural apresenta histórias de dedicação, empreendedorismo e desenvolvimento no meio rural, evidenciando produtos que movimentam e fortalecem a economia local.

Produzido, dirigido e apresentado pela equipe da Secretaria Municipal de Comunicação Social, o programa possui exibição mensal e segue levando ao público conteúdos dinâmicos, informativos e voltados à valorização do homem do campo e das riquezas rurais de Alfredo Chaves.

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foto Higor Rigotti