Alunos da rede municipal de ensino têm carga horária ampliada em Itapemirim

today25 de janeiro de 2022 remove_red_eye44

A Prefeitura de Itapemirim investiu R$ 1,8 milhões na contratação de novos professores.

Com o início do ano letivo de 2022 previsto para o dia 9 de fevereiro, as aulas na rede de ensino municipal de Itapemirim terão extensão de carga horária para a recuperação do aprendizado em função da pandemia de Covid-19. Para isso, a Prefeitura está investindo R$ 1,8 milhões na contratação de novos professores.

O projeto de nivelamento prevê o aumento da carga horária com o acréscimo de três períodos semanais para a disciplina de Língua Portuguesa e outros dois para Matemática, pilares importantes para o aprendizado de outras habilidades e competências. Com isso, os alunos do ensino fundamental terão 6 ao invés de 5 aulas diárias.

Para viabilizar o aumento na carga horária na grade curricular da rede municipal, a Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, investiu R$ 1,8 milhões na contratação de novos professores para o projeto de nivelamento, o que abriu novas oportunidades de emprego no município.

“Nos últimos dois anos com as aulas remota e híbrida, observamos que os alunos não tiveram uma aprendizagem de acordo com o que preconiza o próprio Ministério da Educação (MEC). Diante disso, percebemos que a nossa matriz permitia a ampliação da carga horária”, explicou a secretária Municipal de Educação, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio.

Para ampliar a carga horária foi realizado um ajuste do tempo pedagógico da grade curricular. Como os alunos já tinham 5 períodos de 50 minutos por dia na carga horária semanal, foi acrescentada a 6ª aula de 40 minutos para os alunos do 2º ao 5º ano e 50 minutos para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.