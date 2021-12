Alunos da rede pública de Itapemirim realizam 1ª Feira de Jovens Empreendedores

Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Narciso Araújo, em Itapemirim, realizaram nesta sexta-feira (3), nos turnos da manhã e tarde, a 1ª Feira de Jovens Empreendedores. Vários estandes foram montados pelos alunos no pátio da unidade educacional para a comercialização de produtos e serviços.

A feira foi resultado do projeto “Jovens Empreendedores Primeiros Passos”, que está sendo implantado em 30 escolas do município com o objetivo de incentivar o espirito empreendedor nas novas gerações.

Nos estandes da feira foram comercializados produtos como artesanatos, produzidos pelos próprios alunos, brinquedos recicláveis, alimentos e o serviço de aluguel de brinquedos. A própria turma vai decidir a aplicação do dinheiro arrecadado na feira.

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), que atuou com consultores, capacitação, material e acompanhamento, o projeto está sendo implantado no município pela Prefeitura de Itapemirim, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

“Foi realmente um grande desafio. Sabíamos que a gente ia ter muito trabalho. Mas nos orgulha saber que o aceitamos e que hoje ele é um sucesso”, destacou a secretária municipal de Educação, Viviane Rocha Peçanha Sampaio.

Na abertura do evento, o gerente do Sebrae, Ivair Segheto, contou sobre experiências exitosas fruto do projeto, como a de um aluno de um município do norte capixaba, que resultou na abertura de uma padaria após iniciar a comercialização de pães caseiros. “Esses ciclos de educação empreendedora transformam a vida das famílias”, pontuou.

“O projeto foi além das nossas expectativas. E iniciamos exatamente nas escolas para que o município, cada vez mais, se transforme em uma cidade empreendedora”, concluiu o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Antônio Paixão.