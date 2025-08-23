Alunos da UMEF Alger Ribeiro visitam gabinete da deputada Janete de Sá

Na manhã da última quinta-feira, 21 de agosto, os alunos do 8º ano da UMEF Alger Ribeiro, de Vila Velha, protagonizaram uma experiência marcante ao visitar o gabinete da Deputada Estadual Janete de Sá, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES).

Acompanhados pelos professores Joacles Costa, Grazi, além da diretora Cleide, os estudantes Lucas, Laila e Isabelly representaram o Jornal da HORA, veículo escolar que vem ganhando destaque pela iniciativa de aproximar os jovens do jornalismo e da cidadania.

Durante o encontro, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto a trajetória da parlamentar, que compartilhou sua entrada na política motivada pela defesa dos direitos das mulheres.

Em um bate-papo descontraído e cheio de curiosidade, os estudantes fizeram diversos questionamentos sobre o papel de um deputado estadual, demonstrando interesse genuíno pelo funcionamento da política e pelas responsabilidades legislativas.

Janete de Sá, conhecida por sua atuação firme em causas sociais, destacou um dos projetos que mais a sensibiliza: a proteção animal. A deputada falou sobre leis que visam garantir o bem-estar dos animais e reforçou a importância da empatia e do engajamento da sociedade nessa pauta.

Ao final da visita, Janete expressou sua gratidão pela presença dos jovens jornalistas e elogiou a iniciativa da escola em promover esse tipo de vivência. “Fico emocionada em ver alunos tão interessados em entender o papel da política e em contribuir com a sociedade. Vocês são o futuro”, declarou.

Os alunos também aproveitaram para conhecer as instalações da ALES, a chamada “Casa de Leis”, onde são debatidos e votados os projetos que impactam diretamente a vida dos capixabas. Encantados com a estrutura e a importância do espaço, prometeram retornar em breve, quem sabe, como futuros representantes do povo.

Foi uma manhã de aprendizado, inspiração e cidadania que certamente ficará registrada nas páginas do Jornal da HORA e na memória de todos os envolvidos.

Instagram: https://www.instagram.com/jornal_da.hora?igsh=MWJxbzRjZXcwZzZvMA==

fonte Joacles Costa

foto divulgação