Alunos de Anchieta classificados para segunda etapa da Mostra de Astronomia

today28 de outubro de 2020 remove_red_eye23

Alunos do nono ano do ensino fundamental da escola municipal Élson Garcia, em Ubú, litoral de Anchieta, foram classificados para a 2ª etapa da III Mostra de Astronomia do Espírito Santo. Eles estão concorrendo com centenas de outros estudantes medalhas e bolsas de iniciação científica.

A 1° etapa da Mostra ocorreu este mês com estudantes do Estado, com objetivo de reunir trabalhos de natureza científica tendo como tema a astronomia, astrofísica, astronáutica e cosmologia, assim como disciplinas correlatas. Os trabalhos foram elaborados por estudantes do ensino médio e do último ano do ensino fundamental sob supervisão de professores das respectivas escolas.

A unidade escolar Élson Garcia participou com a apresentação de dois trabalhos: ‘A influência cultural nas concepções das constelações’ e ‘’Conhecendo os eclipses com a utilização do Stellarium’ – ambos realizados por alunos dos 9°anos e classificados para a segunda fase que está prevista para dezembro de 2020.

O secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino, disse que os trabalhos foram excelentes e tem grande chance de chegar à final. “Aproveito para parabenizar os alunos Andrey Soares, Julya Silva e Antonio Carvalho e a professora orientadora Cibele Kemeicik pela dedicação no desenvolvimento de pesquisa”, finalizou.