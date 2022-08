Alunos de Viana aprendem matemática e português cuidando de horta comunitária

Como diz o ditado, “você colhe o que planta”, e as crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Joana Batista Chagas, em Vale do Sol, plantam frutos e verduras com sorriso no rosto e colhem saúde, aprendizado e muito amor. Desta forma os alunos aprendem brincando sobre a importância de realizar o processo de plantio além das quatro paredes da sala de aula.

Os 250 alunos da escola realizam todo o processo da horta comunitária, desde o plantio das sementes, a rega, o transporte das mudas para canteiros, até a colheita. O projeto começou em 2020, durante a pandemia da Covid-19. No período, todos os profissionais da escola se uniram para criar a horta durante o turno de preparação de aulas, para suprir a falta que os alunos faziam à escola.

Os professores promovem um ensino inovador com o projeto. Os canteiros se transformam em classe e as atividades ultrapassam os saberes sobre ciências, matemática, português e artes em contato com hortaliças e frutas.

Primeiro, a matemática: os alunos têm a possibilidade de aprender a contar e identificar os numerais identificados nas plaquinhas de cada planta. Depois vem a leitura, de conhecer as letras, formar as sílabas, aprender a escrever o nome de cada plantinha e ler. Os pequenos ainda desenvolvem a veia artística com a descoberta das cores durante a pintura das garrafas que cercam os canteiros.

“Esse é um projeto da secretaria municipal de Educação que gostamos muito de realizar e que vemos os frutos. O intuito é que plantando e colhendo, os alunos aprendem a ter carinho e cuidado com o meio ambiente. E é melhor ainda quando vemos que a comunidade de Vale do Sol abraçou o projeto: as mães nos mandam fotos das crianças com os alimentos”, explica Roberta Ferreira da Silva, diretora da unidade escolar.

Tanto trabalho também traz recompensas: as crianças levam os produtos para casa. Foi o caso da coleta do rabanete, que o Bernardo, de 6 anos, colheu. O pequeno participou de todas as etapas e levou a hortaliça para casa, com direito a foto para a diretora mostrando a salada que fez para o jantar. E a turminha já está de olho nas cenouras que estão quase em ponto de colheita.

Alface, cebolinha, couve, hortelã, salsinha, cenoura e morango são algumas das plantações presentes da hortinha, que passa para os alunos conceitos de trabalho em equipe, alfabetização, proteção, carinho, alimentação saudável e muito amor.