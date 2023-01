Alvo de denúncia, abrigo clandestino é fechado no distrito de Itaipava, em Itapemirim

Um abrigo clandestino que funcionava há mais de três anos no distrito de Itaipava, em Itapemirim, foi fechado pela polícia nesta quinta-feira, dia 19, após o Departamento Municipal de Vigilância Sanitária receber uma denúncia anônima na última segunda-feira, 16.

Assim que receberam a denúncia os profissionais da saúde fizeram uma visita ao local, mas a proprietária não os deixou entrar e disse que havia alugado a casa para veraneio.

No entanto, a equipe de enfermagem da unidade de saúde do bairro atendeu um senhor que foi ao local fazer curativo e disse que estava em uma casa de terapia. O que reforçou as suspeitas. Diante disso, a vigilância voltou ao local na quarta-feira, 18, com a enfermeira e o médico da unidade, mas não foram recebidos.

De acordo com o delegado, Dr. Djalma Lemos, na casa tinham 12 internos (entre eles idosos, dependentes químicos e pessoas com problemas psiquiátricos), sendo 11 homens e uma mulher. Além disso tinha uma outra mulher, filha de uma interna, com duas crianças, de 2 e 7 anos e mora no Rio de Janeiro. Ela estava há 15 dias em Itapemirim visitando a mãe.

“Não havia nenhum tipo de autorização para funcionamento de abrigo. O espaço estava irregular, sem qualquer registro ou solicitação. O local não contava com serviços médicos, enfermaria, cozinheira, segurança. Inclusive oferecia risco, por ter escada. Também foram encontrados muitos medicamentos, inclusive fora de suas embalagens, e sem a devida descrição de nome, dosagem, validade. E na cozinha a comida era insuficiente para o número de pessoas que residia ali”, disse o delegado Dr. Djalma.

Ainda de acordo com o delegado, a proprietária da casa ficava com alguns cartões e recebia transferência de familiares para que os idosos pudessem ficar no local.

Dez internos já foram encaminhados para casa de familiares (Castelo, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Brejetuba e Vargem Alta) e dois com deficiência mental serão internados até que as famílias sejam localizadas. A mulher com as duas crianças também foi liberada. Já a locadora e seu companheiro foram detidos e encaminhados para a delegacia.

A operação contou com a participação da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária, Farmácia, Enfermeira e Médico), Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

A Polícia Civil pediu para quem tiver conhecimento de clínicas ou asilos clandestinos ligar para o Disque Denúncia 181.