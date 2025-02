Amanhã é dia de mais um final de semana de música no “Tardezinha na Ilha” em Piúma

A Prefeitura de Piúma promove mais uma edição do projeto “Tardezinha na Ilha” neste final de semana, na entrada da Ilha do Gambá. O evento promete muita animação com shows variados e um palco 360º que vai proporcionar uma experiência inesquecível para o público.

No sábado, dia 22, a programação começa a partir das 18h com o show de Tiago Lucca, que promete embalar a noite com muito som e energia. Logo depois, às 22h, é a vez do grupo Samba MLK agitar a galera, trazendo o melhor do samba para o público presente. Nos intervalos e na abertura, o DJ EletroSanto garantirá a animação sem deixar a festa parar.

Já no domingo, a festa continua com Leandro Berola, que assume o comando do palco a partir das 17h. Além disso, o evento contará com o ensaio do Bloco do Mé, prometendo muita alegria e descontração.

O projeto “Tardezinha na Ilha” tem sido um sucesso em Piúma, atraindo moradores e turistas que aproveitam o cenário paradisíaco da Ilha do Gambá para curtir boa música e momentos de lazer.