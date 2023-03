‘Amores Improváveis’, de Billie Piper, chega ao Looke

Longa, elogiado pela crítica internacional, marca a estreia de Piper como diretora

O Looke, plataforma de streaming de filmes e séries, traz para seus assinantes, em 2 de março, o título original “Amores Improváveis”, longa escrito e dirigido pela atriz inglesa Billie Piper, que também faz o papel principal. Em sua primeira experiência como diretora, a atriz interpreta uma mãe solteira feminista que vive um relacionamento conturbado com um homem machista.

No elenco estão também Leo Bill (Millenium: O Homem que Não Amava as Mulheres), Lily James (Cinderela), Kerry Fox (Cova Rasa) e David Thewlis (Harry Potter e As Relíquias da Morte – Parte 2).

Sinopse

Mandy é uma jovem escritora e mãe de uma criança pequena, obrigada a conviver com sua família tradicional e a trabalhar em um local misógino. Apesar das suas ideias feministas, ela se apaixona por Pete, um homem conservador que busca “restaurar” a sua masculinidade.

Roteiro e Direção: Billie Piper.

Elenco: Billie Piper, Leo Bill, Kerry Fox, Lily James, David Thewlis.