Ana Furtado revela uso de prótese capilar durante tratamento do câncer

today5 de outubro de 2023 remove_red_eye56

Gustavo Martins, fundador do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, comenta que o implante é muito requisitado por mulheres em tratamento

A apresentadora Ana Furtado fez uma revelação pessoal durante uma entrevista no programa Mais Você da TV Globo. Ela compartilhou que escondeu sua queda de cabelo com o uso de prótese capilar enquanto enfrentava seu tratamento.

Ana, que passou por um tratamento de câncer, abriu seu coração sobre a jornada que a levou a tomar essa decisão, “Estou revelando isso em rede nacional. Usei muita prótese [capilar] durante o meu tratamento, e eu tinha medo de falar que eu estava usando prótese. Em um primeiro momento, tive medo de falar que eu estava com câncer”, admitiu durante a entrevista. Ela também enfatizou que, inicialmente, a ideia de revelar sua condição de saúde era assustadora, pois não queria que sua vaidade fosse prejudicada.

Gustavo Martins, fundador do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, explica que o implante é uma opção amplamente requisitada por mulheres que tratam câncer, pois oferece uma solução duradoura para a perda de cabelo, “Além de restaurar os cabelos, o implante desempenha um papel fundamental na recuperação da autoestima dessas mulheres durante uma fase desafiadora de suas vidas”, destaca Gustavo.

Ana Furtado conta que com o tempo superou esses medos e decidiu compartilhar sua experiência como uma forma de conscientização. Ela mencionou que a vergonha de usar prótese estava relacionada à pressão social e à vaidade que muitas mulheres sentem.

“Nós, mulheres, estamos num lugar muito difícil, onde temos sempre que provar nosso valor, nossa capacidade, sempre em dobro, e somos muito exigidas”, completou a apresentadora.

Martins destaca que cada mulher tem suas preferências e necessidades individuais para lidar com a perda dos fios. “Algumas podem optar por usar lenços, enquanto outras escolhem próteses capilares ou perucas. Não há uma abordagem única para todas, a escolha depende do conforto e do estilo pessoal de cada mulher. O importante é que essas opções permitem enfrentar o desafio da perda de cabelo durante o tratamento de uma maneira que as faça sentir-se mais seguras e confortáveis consigo mesmas”, finaliza.