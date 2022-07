ANCHIETA | A bola começa rolar pelo Campeonato Municipal de Futebol de Campo

A bola começa rolar neste domingo (10) pelo Campeonato Municipal São José de Anchieta de Futebol de Campo. Os jogos de abertura acontecem a partir das 13h no campo de Jerusalém, na sede do município, quando os quatro primeiros times se enfrentam.

Real Madrugada e Recanto se enfrentam no primeiro jogo às 13h. Na sequência jogam Aguila e Unidos de Seu Pedro. 13 times irão participar da competição que segue pelos próximos meses.“O principal objetivo do campeonato é integrar as comunidades de Anchieta através do esporte”, afirma o secretário municipal de Esportes e da Juventude, João Orlando Simões.

RODADA DE ABERTURA

Domingo (10 de julho) – Campo de Jerusalém

13h – Real Madruga FC x Recanto FC

15h – Aguila FC x Unidos de Seu Pedro