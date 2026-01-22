Anchieta abre Processo Seletivo Simplificado para área de proteção animal

A Prefeitura de Anchieta publicou o Edital nº 001/2026, que trata da abertura de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O processo tem como objetivo o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva, em regime de Designação Temporária, conforme a legislação municipal vigente. As oportunidades são para os cargos de Cuidador e Tratador de Animais, Auxiliar de Veterinária e Médico Veterinário, visando garantir a execução das atividades técnicas e operacionais relacionadas à proteção e ao bem-estar animal no município.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 28 a 30 de janeiro de 2026, das 8h às 17h, por meio do Portal do Candidato, disponível no site oficial da Prefeitura. A participação é gratuita, e o candidato deverá anexar, no ato da inscrição, toda a documentação exigida no edital, inclusive os comprovantes de escolaridade, cursos e tempo de serviço.

Forma de seleção

A seleção ocorrerá em etapa única, baseada na avaliação de títulos, cursos de formação continuada e tempo de serviço na área, com caráter classificatório e eliminatório. A pontuação máxima é de 100 pontos, distribuídos entre experiência profissional, formação acadêmica e cursos de qualificação.

Contratação

Os contratos terão vigência inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, conforme a necessidade da administração pública. Os profissionais contratados serão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Inclusão

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência apresentada, garantindo igualdade de condições no processo seletivo.

O edital completo, com todas as regras, requisitos, cronograma e atribuições dos cargos, está disponível no link abaixo:

https://edu04.cloud.el.com.br/es-anchieta-pm-processo-seletivo/paginas/candidato/index.xhtml