Anchieta adere ao Programa ES Inteligente para impulsionar o desenvolvimento da cidade

today24 de abril de 2025 remove_red_eye209

O prefeito de Anchieta recebeu o diretor de Negócios do Bandes em seu gabinete

Modernizar a iluminação pública, expandir o saneamento básico e preparar Anchieta para um novo patamar de qualidade de vida fazem parte do planejamento estratégico da Prefeitura para os próximos anos. Como passo importante nessa direção, o prefeito assinou, nesta terça-feira (22), a adesão de Anchieta ao Programa ES Inteligente, uma iniciativa do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) voltada à modernização e inovação dos municípios capixabas.

“O projeto é uma iniciativa do Bandes, em parceria com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, com o objetivo de modernizar e impulsionar o desenvolvimento dos municípios capixabas por meio de parcerias público-privadas (PPPs)”, destacou o prefeito Léo Português. “Tivemos a satisfação de receber o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip, e sua equipe, com quem oficializamos nossa adesão à iniciativa”, completou.

O prefeito destacou diversas iniciativas que podem ser desenvolvidas por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) no município de Anchieta. Entre elas, citou a modernização da iluminação pública — um projeto que, segundo ele, já está em andamento. Além disso, mencionou a possibilidade de ampliar a infraestrutura de telecomunicações, com oferta de internet gratuita à população, promover a integração tecnológica nos serviços públicos e implementar projetos voltados ao saneamento básico.