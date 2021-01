Anchieta aguarda orientações do Estado para iniciar vacinação contra Covid-19

O município da Anchieta, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, já está preparado para a campanha de vacinação contra a Covid-19 com os insumos e a logística necessários para dar início à vacinação. No entanto, o município aguarda a chegada da vacina, que será distribuída pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), após reunião técnica, que ocorre hoje (19), com representantes de cada cidade capixaba. A vacinação seguirá as etapas dos grupos prioritários estipuladas pelo Ministério da Saúde.

“Estamos aguardando mais orientações do governo do Estado e também sobre a quantidade de vacinas que serão distribuídas para cada município para que possamos finalizar as ações estratégicas. Hoje na reunião iremos receber as orientações e saber quando poderemos buscar as vacinas”, disse a titular da pasta, Jaudete Frontino De Nadai.

Entretanto, mesmo com a chegada da vacina, a Secretária de Saúde lembra que a população deve seguir as orientações preventivas que vem sendo feitas até o momento. “A população deve se conscientizar sobre a necessidade do uso da máscara, o distanciamento social e a higiene constante das mãos. É necessário unirmos forças para vencer essa batalha”, ressaltou.