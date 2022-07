ANCHIETA | Autorizada reforma da quadra e praça de Morro da Penha

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, assinou na noite de ontem (18) a ordem de serviço que autoriza o início das obras para reforma geral da quadra poliesportiva e da praça da comunidade do Morro da Penha, na sede municipal. A solenidade contou com presença do vice-prefeito, Carlos Waldir de Souza, moradores, além de vereadores e lideranças.

Conforme a secretaria de Infraestrutura, com a reforma, a quadra irá receber recuperação das estruturas, revestimento das paredes, instalações hidrossanitárias e elétricas, além de pintura, pavimentação e equipamentos esportivos. Já a praça irá ganhar pavimentação, campo de bocha e novo sistema de iluminação.

“Aos poucos estamos recuperando diversos equipamentos públicos e iniciando a construção de novos. Além de investimentos na infraestrutura da cidade, estamos garantindo investimentos inéditos na educação e na saúde”, disse o prefeito.

Petri adiantou que nos próximos meses o município irá ganhar muitas obras. “Graças ao dever de casa que fizemos até hoje, quando tivemos ampla queda na receita, estamos podendo começar a mudar o cenário e investir para o crescimento do município, em breve iremos anunciar muitas obras e outros investimentos”, disse Petri.

A empresa responsável pela execução da obra é a SP Engenharia LTDA, que tem 120 dias para concluir os serviços. O valor do investimento é de R$ 343.155,59, aplicado com recursos próprios do município.