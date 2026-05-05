Breno & Bernardo ultrapassam 2,3 milhões de views com “Deixa Ela Voar”

today5 de maio de 2026 remove_red_eye63

A dupla capixaba Breno & Bernardo segue conquistando espaço e levando o nome do Espírito Santo para todo o Brasil. Desta vez, os artistas comemoram a marca de mais de 2,3 milhões de visualizações no YouTube com “Deixa Ela Voar”, parceria com Murilo Huff e destaque do projeto “B&Bendo Por Aí – Edição Guarapari”.

Gravada na região natal, a música se tornou um dos grandes momentos da nova fase da dupla, conectando o público com uma história intensa sobre amor, amadurecimento e a difícil decisão de deixar alguém ir. O resultado tem sido refletido diretamente nos números e no engajamento dos fãs.

Pelas redes sociais, Breno & Bernardo celebraram o alcance com emoção. “Nossa ficha ainda não caiu”, escreveram. Em tom leve, também brincaram com o público: “Já manda pra sua amiga que não cansa de perdoar aquele contato proibido… e aquele amigo que sabe que está aprontando, mas também não quer deixar ela voar”.

O lançamento faz parte do segundo EP do “B&Bendo Por Aí – Edição Guarapari”, projeto gravado em Guarapari (ES) e considerado um marco na trajetória da dupla por representar o retorno às origens em um momento de projeção nacional. O audiovisual reúne ainda participações de César Menotti & Fabiano, Murilo Huff e Alemão do Forró, conectando diferentes estilos e gerações em um mesmo palco.

“Gravar em casa já foi especial, e ver a resposta do público agora, com esses números, é emocionante demais. A gente sente que o Espírito Santo está com a gente em cada passo”, destacam Breno & Bernardo.

Além de “Deixa Ela Voar”, o EP traz a inédita “Nem Você Nem Eu” e regravações que reforçam a proposta do projeto, que mistura emoção, repertório forte e proximidade com o público.

Antes da edição capixaba, Breno & Bernardo já vinham em crescimento com o “B&Bendo Por Aí” gravado em Goiânia, que rendeu sucessos como “Convite Pro Regaço” (feat. Bruno & Denner), com mais de 3,2 milhões de visualizações, além de “Trenzão” (feat. João Neto & Frederico) e “Vou ou Não Vou” (feat. Thauane).