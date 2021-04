ANCHIETA | Cadastro para receber kit alimentação durante quarentena das escolas está aberto

A Secretaria de Educação de Anchieta avisa aos pais ou responsáveis pelos alunos das escolas da rede municipal de ensino, que haverá entrega dos kits de alimentação escolar. Para melhor organização e distribuição, um formulário foi criado para ser preenchido até 13 de abril, com objetivo de coletar os dados com eficiência para posterior entrega dos kit’s às famílias dos alunos.

Conforme a secretaria, a família que não possuir acesso à internet ou estiver com dúvidas sobre o preenchimento pode entrar em contato com a escola ou com a Secretaria de Educação pelo telefone (28) 3536-3434, das 08h às 12h.

Terão direito estudantes atendidos pelo Programa Bolsa Família ou cujas famílias não fazem parte do programa, mas tem a necessidade da ajuda. O objetivo é auxiliar na complementação alimentar dos alunos durante a pandemia, quando as escolas não estão atendendo presencialmente. O kit é composto por itens que visam atender a necessidade nutricional dos estudantes. “O kit será para atendimento ao aluno, que durante esses dias não tem a escola como referência para fazer refeições”, destaca o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

LINK DO FORMULÁRIO: https://forms.gle/xtRXZvuiyZxAbbdJ8

