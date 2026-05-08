Prefeitura de Santa Teresa realiza festa retrô com Sidney Magal
A Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, realiza no próximo dia 16 de maio a primeira edição da Festa 3×4, evento que terá como uma das principais atrações o cantor Sidney Magal. A programação será realizada no Parque de Exposições do município e integra o Calendário de Estações de Santa Teresa.
Com proposta voltada à valorização da música e da estética das décadas de 1980 e 1990, a festa promete reunir diferentes gerações em uma celebração cultural marcada por shows, apresentações temáticas e concurso de figurinos retrô.
A programação terá início às 19h com apresentação do Vinil Clube e dos DJs Julio Thomaz e Leo Cobal, que irão comandar clássicos do chamado “brega & chique”. Às 20h, o público poderá acompanhar o Show Retrô (Anos 80), reunindo sucessos de artistas e grupos que marcaram a época, como Sylvinho Blau-Blau, Avellar Love & João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Marcelo Hayena, vocalista da banda Uns e Outros, além de músicas das Paquitas e Trem da Alegria.
Entre 21h e 22h será realizado o Concurso Look Retrô 3×4, que vai premiar os melhores figurinos inspirados nos anos 80 e 90. Os participantes poderão se inscrever antecipadamente por meio de link disponibilizado pela organização ou diretamente no local do evento.
Na sequência, o Show Retrô retorna ao palco às 22h com mais sucessos da década. O encerramento da noite ficará por conta do cantor Sidney Magal, que sobe ao palco às 23h prometendo um show marcado por grandes sucessos da carreira.
Segundo a Prefeitura de Santa Teresa, a expectativa é que a Festa 3×4 atraia visitantes de diversas cidades da região, fortalecendo o turismo local e movimentando a economia do município. A proposta também busca consolidar Santa Teresa como destino de eventos culturais no Espírito Santo.
Sidney Magal
Reconhecido nacionalmente por sua trajetória marcante na música brasileira, Sidney Magal é conhecido por seu estilo único, presença de palco carismática e repertório que atravessa gerações, como “Sandra Rosa Madalena, a Cigana” e Meu Sangue Ferve Por Você”. Sua participação reforça a identidade temática da festa, proporcionando ao público uma experiência nostálgica, envolvente e alinhada ao conceito do evento.
Programação Festa 3×4
Sábado, 16 de maio de 2026, no Parque de Exposições de Santa Teresa
19h – Vinil Clube, com os DJs Julio Thomaz e Leo Cobal (Brega & Chique)
20h – Show Retrô (Anos 80), com Sylvinho Blau-Blau, Avellar Love & João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, Marcelo Hayena (Uns e Outros), Paquitas e Trem da Alegria
21h às 22h – Concurso Look Retrô 3×4
Inscrições: https://forms.gle/DyknHwhGhSza7AuW6
22h – Show Retrô (Anos 80)
23h – Sidney Magal