Vila Velha conquista 1º lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

today8 de maio de 2026 remove_red_eye80

Vila Velha voltou a subir ao topo do pódio do empreendedorismo capixaba, durante a 13ª edição do Prêmio Sebrae-ES Prefeitura Empreendedora (PSPE 2025/2026): uma das mais importantes premiações de gestão pública do país. O município conquistou o 1º lugar no Estado, na categoria “Simplificação” – com o programa Vila Velha Ágil – e o 3º lugar na categoria “Sala do Empreendedor”. O evento de premiação foi realizada quarta-feira (06), em Vitória, com a participação de representantes de 52 prefeituras do Espírito Santo.



Ao todo, 76 projetos foram inscritos na disputa e Vila Velha se destacou em categorias estratégicas, reafirmando seu protagonismo na modernização da gestão pública e no fortalecimento do seu ambiente de negócios. Com os resultados, a cidade avança agora para a etapa nacional da premiação, que será realizada no próximo dia 18 de maio, em Brasília (DF).



Para o prefeito Arnaldinho Borgo, receber mais este reconhecimento do Sebrae-ES simboliza uma trajetória vencedora, construída com base em planejamento e foco em ações de desburocratização, inovação, atração de investimentos e apoio aos micro e pequenos empreendedores.



Segundo Arnaldinho, graças ao esforço integrado de várias secretarias municipais, Vila Velha também tornou-se líder em abertura de novas empresas no Espírito Santo e também em atendimento aos empreendedores e em ambiente de negócios.



“Vila Velha vive um novo tempo. Trabalhamos para transformar a prefeitura em parceira de quem quer empreender, investir e gerar oportunidades na cidade. Esses prêmios mostram que estamos no caminho certo, com uma gestão moderna, ágil e comprometida em criar um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento social e econômico, e também à geração de empregos. Essas conquistas pertencem à nossa população, aos empreendedores e a toda equipe que acreditou no programa Vila Velha Ágil e no suporte prestado pela Vila do Empreendedor”, afirmou o prefeito.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, ressaltou que Vila Velha consolidou um modelo de gestão reconhecido nacionalmente:

“Os prêmios que o município recebeu do Sebrae-ES confirmam Vila Velha como modelo de gestão empreendedora. Investimos fortemente em simplificação, tecnologia, desburocratização e atendimento qualificado ao empreendedor. E com o ‘Vila Velha Ágil’, o município passou a oferecer maior segurança jurídica, previsibilidade e agilidade para quem deseja abrir ou ampliar um negócio na cidade. Tudo isso gera desenvolvimento, movimenta a economia e cria oportunidades para toda a nossa população”, destacou ele.



Prefeitura Empreendedora

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) reconhece iniciativas inovadoras implementadas pelas prefeituras municipais, para melhorar o ambiente de negócios, fomentar o empreendedorismo e estimular o desenvolvimento territorial sustentável.



Nos últimos anos, Vila Velha acumulou conquistas importantes no cenário estadual e nacional. Entre os destaques estão o Selo Diamante do Sebrae/ES, conquistado pela Vila do Empreendedor em 2024 e 2025, e várias premiações anteriores, referentes ao programa “Cidade Empreendedora” e ao Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora.



A gestão municipal também vem se destacando por ações voltadas à simplificação de processos, digitalização e integração de serviços públicos, incentivo aos MEIs, atendimento qualificado aos empreendedores e criação de um ambiente econômico mais competitivo.



Os resultados positivos alcançados por Vila Velha simbolizam mais do que troféus. Representam uma cidade que decidiu abrir as portas para quem sonha, investe, empreende e acredita que desenvolvimento não nasce do acaso, mas da coragem de transformar burocracia em oportunidade e gestão pública em ponte para o futuro.

foto Danilo Martins