Maio Amarelo: Reluz na Estrada destaca proteção da fauna nas rodovias
Durante o mês do Maio Amarelo, campanha nacional voltada à conscientização para a redução de sinistros de trânsito, o Programa Reluz na Estrada intensificará ações educativas que relacionam segurança viária e preservação da fauna silvestre no Espírito Santo. A programação prevê blitze educativas, mobilizações em rodovias e atividades em escolas da Região Metropolitana da Grande Vitória e da região das Montanhas Capixabas.
A primeira ação acontece no próximo sábado (09), na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, na altura da entrada pela Avenida Dante Michellini, sentido Aeroporto. O trecho é apontado pelo programa como área de recorrentes atropelamentos de animais silvestres.
Outras atividades estão programadas para ocorrer ao longo do mês na BR-262 e em municípios da Grande Vitória. No dia 12 de maio, o projeto promove uma ação de educação ambiental para o trânsito na Escola Emílio Oscar Hüller, em Marechal Floriano, envolvendo estudantes e professores em atividades voltadas à proteção da biodiversidade e à prevenção de atropelamentos de animais.
Já no dia 22 de maio, quando é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade, será realizada uma blitz educativa acompanhada de adesivaço em Vitória, com foco na conscientização sobre os impactos dos atropelamentos de animais na biodiversidade e suas relações com a crise climática.
No dia 27 de maio, data em que é celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica, o programa promove uma mobilização na BR-262, em Viana, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES). A ação terá orientações a motoristas sobre direção segura e preservação ambiental.
Criado em 2019, o Programa Reluz na Estrada busca conscientizar motoristas e a sociedade sobre os impactos do atropelamento de animais nas rodovias brasileiras e incentivar práticas de direção responsável.
Dados da Plataforma Urubu apontam que cerca de 17 animais são atropelados por segundo no Brasil, o equivalente a aproximadamente 475 milhões de registros por ano. Segundo o levantamento, cerca de 50% dos casos acontecem na Região Sudeste, incluindo trechos da BR-262.
Idealizadora do programa, Renata Bomfim afirma que a iniciativa surgiu da necessidade de ampliar o debate sobre educação ambiental no trânsito.
“Observamos muitos animais atropelados no entorno da Reserva Ambiental Reluz e não encontramos projetos voltados especificamente para essa realidade. O trânsito é um espaço coletivo, e a responsabilidade de quem está ao volante envolve não apenas a própria vida, mas também a de pedestres, ciclistas e animais”, destacou.
Segundo levantamento da Fundação Dom Cabral divulgado pela CNN Brasil, o número de acidentes em rodovias federais caiu 5% em 2025, com redução de 6% nos casos de feridos graves e 4% nas mortes. Apesar disso, o país ainda registra cerca de 72 mil sinistros e mais de 6 mil mortes por ano nessas rodovias.
Durante as ações do Maio Amarelo, motoristas receberão mudas de árvores da Mata Atlântica e livros de autores capixabas, como forma de estimular a reflexão sobre convivência segura entre mobilidade e meio ambiente.
Com o slogan “Proteger a fauna é salvar vidas”, o Programa Reluz na Estrada utiliza a metodologia internacional Visão Zero, baseada no princípio de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. A iniciativa reforça a importância da redução da velocidade, do respeito à sinalização e da direção defensiva para garantir a segurança de pessoas e animais nas rodovias.
Confira o cronograma de ações do Reluz na Estrada:
Mobilização e panfletaço:
Data: 09/05
Local: Av. Adalberto Simão Nader, na altura da entrada pela Av. Dante Michellini (sentido Aeroporto)
Horário: 9h às 11h
Reluz na Escola – Educação ambiental para o trânsito:
Data: 12/05
Local: Escola Emílio Oscar Hüller, Marechal Floriano
Horário: a definir
Blitz educativa e adesivaço (Dia Internacional da Biodiversidade):
Data: 22/05
Local: Vitória
Horário: a definir
Mobilização na BR-262 (Dia Nacional da Mata Atlântica):
Data: 27/05
Local: BR-262, na altura de Viana
Horário: a definir