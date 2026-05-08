Maio Amarelo: Reluz na Estrada destaca proteção da fauna nas rodovias

today8 de maio de 2026 remove_red_eye97

Durante o mês do Maio Amarelo, campanha nacional voltada à conscientização para a redução de sinistros de trânsito, o Programa Reluz na Estrada intensificará ações educativas que relacionam segurança viária e preservação da fauna silvestre no Espírito Santo. A programação prevê blitze educativas, mobilizações em rodovias e atividades em escolas da Região Metropolitana da Grande Vitória e da região das Montanhas Capixabas.

A primeira ação acontece no próximo sábado (09), na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, na altura da entrada pela Avenida Dante Michellini, sentido Aeroporto. O trecho é apontado pelo programa como área de recorrentes atropelamentos de animais silvestres.

Outras atividades estão programadas para ocorrer ao longo do mês na BR-262 e em municípios da Grande Vitória. No dia 12 de maio, o projeto promove uma ação de educação ambiental para o trânsito na Escola Emílio Oscar Hüller, em Marechal Floriano, envolvendo estudantes e professores em atividades voltadas à proteção da biodiversidade e à prevenção de atropelamentos de animais.

Já no dia 22 de maio, quando é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade, será realizada uma blitz educativa acompanhada de adesivaço em Vitória, com foco na conscientização sobre os impactos dos atropelamentos de animais na biodiversidade e suas relações com a crise climática.

No dia 27 de maio, data em que é celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica, o programa promove uma mobilização na BR-262, em Viana, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES). A ação terá orientações a motoristas sobre direção segura e preservação ambiental.

Criado em 2019, o Programa Reluz na Estrada busca conscientizar motoristas e a sociedade sobre os impactos do atropelamento de animais nas rodovias brasileiras e incentivar práticas de direção responsável.

Dados da Plataforma Urubu apontam que cerca de 17 animais são atropelados por segundo no Brasil, o equivalente a aproximadamente 475 milhões de registros por ano. Segundo o levantamento, cerca de 50% dos casos acontecem na Região Sudeste, incluindo trechos da BR-262.

Idealizadora do programa, Renata Bomfim afirma que a iniciativa surgiu da necessidade de ampliar o debate sobre educação ambiental no trânsito.

“Observamos muitos animais atropelados no entorno da Reserva Ambiental Reluz e não encontramos projetos voltados especificamente para essa realidade. O trânsito é um espaço coletivo, e a responsabilidade de quem está ao volante envolve não apenas a própria vida, mas também a de pedestres, ciclistas e animais”, destacou.

Segundo levantamento da Fundação Dom Cabral divulgado pela CNN Brasil, o número de acidentes em rodovias federais caiu 5% em 2025, com redução de 6% nos casos de feridos graves e 4% nas mortes. Apesar disso, o país ainda registra cerca de 72 mil sinistros e mais de 6 mil mortes por ano nessas rodovias.

Durante as ações do Maio Amarelo, motoristas receberão mudas de árvores da Mata Atlântica e livros de autores capixabas, como forma de estimular a reflexão sobre convivência segura entre mobilidade e meio ambiente.

Com o slogan “Proteger a fauna é salvar vidas”, o Programa Reluz na Estrada utiliza a metodologia internacional Visão Zero, baseada no princípio de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. A iniciativa reforça a importância da redução da velocidade, do respeito à sinalização e da direção defensiva para garantir a segurança de pessoas e animais nas rodovias.

Confira o cronograma de ações do Reluz na Estrada:

Mobilização e panfletaço:

Data: 09/05

Local: Av. Adalberto Simão Nader, na altura da entrada pela Av. Dante Michellini (sentido Aeroporto)

Horário: 9h às 11h

Reluz na Escola – Educação ambiental para o trânsito:

Data: 12/05

Local: Escola Emílio Oscar Hüller, Marechal Floriano

Horário: a definir

Blitz educativa e adesivaço (Dia Internacional da Biodiversidade):

Data: 22/05

Local: Vitória

Horário: a definir

Mobilização na BR-262 (Dia Nacional da Mata Atlântica):

Data: 27/05

Local: BR-262, na altura de Viana

Horário: a definir