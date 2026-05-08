“É inadmissível não ter água tratada num local com 10 mil pessoas”, deputado Gandini

today8 de maio de 2026 remove_red_eye82

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente compara luta por água tratada ao movimento que derrubou pedágio no ES: “É indigno! Precisamos de mobilização”

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), defendeu a criação de um movimento público para cobrar a chegada de água tratada e saneamento básico ao bairro Village do Sol, em Guarapari.

Durante reunião da comissão realizada nesta terça-feira (5), o parlamentar classificou como “inadmissível” a situação enfrentada por cerca de 10 mil moradores da região.

“É inadmissível não ter água tratada num local com 10 mil pessoas. É um absurdo”, afirmou Gandini, ao criticar o fato de o bairro não ter sido incluído no contrato da Parceria Público-Privada (PPP) do saneamento.

“A conversa é: ‘Não entrou na PPP’. Estamos falando de Guarapari, um município da Grande Vitória”, declarou.

Gandini relembrou mobilizações anteriores que tiveram resultado positivo, como o movimento contra o pedágio e a cobrança pela retomada das obras de esgotamento sanitário em Recanto da Sereia, paralisadas por quase 10 anos. Segundo ele, Village do Sol precisa da mesma mobilização popular e institucional.

“Nós precisamos fazer um movimento. A Cesan precisa assumir aquilo ali, trocar a rede e, quando chegar a Estação de Caçaroca, daqui a um ano, fazer a ligação. Precisamos organizar essa cobrança pública”, reforçou.

O deputado também alertou para os riscos à saúde pública. Atualmente, moradores dependem de fornecimento privado de água e convivem com fossas sépticas em uma região de lençol freático elevado, aumentando o risco de contaminação.

Representando a Associação de Moradores de Village do Sol, Ilson Galego denunciou o abandono histórico do bairro, que completa 50 anos sem infraestrutura básica.

“A população está tomando água com coliformes fecais. As crianças estão doentes. Queremos o básico para viver com dignidade”, afirmou.

A discussão ocorreu durante apresentação da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) sobre ações do Programa Nacional de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Ao fazer um balanço da reunião, Gandini destacou a importância da Agerh no fortalecimento da política de recursos hídricos no Espírito Santo. Segundo ele, a Comissão de Meio Ambiente tem priorizado o debate sobre qualidade da água, promovendo audiências públicas e acompanhando de perto problemas ambientais que afetam a população.

“A política ambiental ainda é incipiente no país, mas o Espírito Santo tem avançado. A Comissão tem se debruçado sobre a questão dos recursos hídricos e da qualidade da água dos rios e do mar”, concluiu.

crédito Gleberson Nascimento