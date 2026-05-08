Festa do Clube do Cavalo irá movimentar Alfredo Chaves com shows, feira e rodeio
A tradicional Festa do Clube do Cavalo chega à sua 30ª edição em Alfredo Chaves prometendo quatro dias de muita cultura, música, tradição e valorização das raízes do interior. O evento acontece entre os dias 14 e 17 de maio e deve reunir moradores e visitantes de toda a região no Parque de Exposições da cidade.
Além da programação musical e das atrações já consolidadas, a festa contará com uma feira especial de produtos típicos, destacando a força da agricultura familiar e da produção local e regional. No espaço, o público poderá encontrar alimentos frescos, derivados do leite, doces caseiros, artesanato e outras iguarias produzidas no município e em cidades vizinhas – uma vitrine da identidade empreendedora que movimenta a economia local.
Outro grande destaque é o rodeio, que promete adrenalina e emoção nas noites de sexta, sábado e domingo, reunindo competidores e atraindo o público apaixonado pela cultura sertaneja.
Na programação de shows, nomes regionais e artistas consagrados garantem a animação. O ponto alto será a apresentação do cantor Leonardo, um dos maiores ícones da música sertaneja nacional, que sobe ao palco no sábado (16), prometendo um espetáculo marcante para celebrar os 30 anos da festa.
FESTA DO CLUBE DO CAVALO – ALFREDO CHAVES | 30 ANOS
QUINTA: 14/05
09h00 – Exposição MM
19h00 – Desfile
21h00 – Thiarlys e Melina
SEXTA 15/05
09h00- Exposição MM
20h00- Rodeio
23h00- Muriel Alves
01h30- Breno e Bernardo
SÁBADO: 16/05
09h00- Exposição MM
20h00- Abertura dos Portões
20h30- Rodeio
22h00- Cristian Sulivan
23h30- Leonardo
02h00- Patrick Long
DOMINGO: 17/05
12h00- Moda de viola
15h00- Ni e Guinho
18h00- Rodeio
19h00- Os Gargantas de Ouro
21h00- Musical Prateados