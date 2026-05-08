Festa do Clube do Cavalo irá movimentar Alfredo Chaves com shows, feira e rodeio

today8 de maio de 2026 remove_red_eye83

A tradicional Festa do Clube do Cavalo chega à sua 30ª edição em Alfredo Chaves prometendo quatro dias de muita cultura, música, tradição e valorização das raízes do interior. O evento acontece entre os dias 14 e 17 de maio e deve reunir moradores e visitantes de toda a região no Parque de Exposições da cidade.

Além da programação musical e das atrações já consolidadas, a festa contará com uma feira especial de produtos típicos, destacando a força da agricultura familiar e da produção local e regional. No espaço, o público poderá encontrar alimentos frescos, derivados do leite, doces caseiros, artesanato e outras iguarias produzidas no município e em cidades vizinhas – uma vitrine da identidade empreendedora que movimenta a economia local.

Outro grande destaque é o rodeio, que promete adrenalina e emoção nas noites de sexta, sábado e domingo, reunindo competidores e atraindo o público apaixonado pela cultura sertaneja.

Na programação de shows, nomes regionais e artistas consagrados garantem a animação. O ponto alto será a apresentação do cantor Leonardo, um dos maiores ícones da música sertaneja nacional, que sobe ao palco no sábado (16), prometendo um espetáculo marcante para celebrar os 30 anos da festa.

FESTA DO CLUBE DO CAVALO – ALFREDO CHAVES | 30 ANOS

QUINTA: 14/05

09h00 – Exposição MM

19h00 – Desfile

21h00 – Thiarlys e Melina

SEXTA 15/05

09h00- Exposição MM

20h00- Rodeio

23h00- Muriel Alves

01h30- Breno e Bernardo

SÁBADO: 16/05

09h00- Exposição MM

20h00- Abertura dos Portões

20h30- Rodeio

22h00- Cristian Sulivan

23h30- Leonardo

02h00- Patrick Long

DOMINGO: 17/05

12h00- Moda de viola

15h00- Ni e Guinho

18h00- Rodeio

19h00- Os Gargantas de Ouro

21h00- Musical Prateados