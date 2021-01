ANCHIETA | Com 205 doses a prioridade é vacinar profissionais da linha de frente à Covid-19

today21 de janeiro de 2021 remove_red_eye30

Anchieta, assim como os demais municípios capixabas, recebeu do Ministério da Saúde poucas doses da CoronaVac – vacina contra Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. 205 doses apenas foram destinadas para a primeira etapa da vacina no município.

Por conta da escassez da vacina, a prioridade no momento é imunizar apenas os profissionais de saúde que atuam diretamente com infectados e suspeitos da doença. Por isso estão sendo imunizados os profissionais das alas Covid e Suspeitos Covid do Hospital do Mepes, Pronto Atendimento Municipal (PA) e Centro de Triagem na Vila Olímpica.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, Anchieta está inserido no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização, todas as doses serão monitoradas pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, cada dose aplicada será lançada pelo número do CPF do vacinado, visando assim, maior monitoramento do público-alvo da campanha.

De acordo com a orientação do governo Federal, nessa primeira fase da campanha serão vacinados apenas os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao vírus, os idosos acima de 60 anos institucionalizados (moradores de asilos ou casas de repouso), os indígenas aldeados e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em Anchieta serão atendidos nessa primeira etapa os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate à doença, já que o município não conta com os demais grupos.

*Não é necessário procurar a unidade de saúde para saber sobre a vacina*

Os demais grupos já anunciados pelo Ministério da Saúde serão imunizados na medida em que mais doses da vacina chegarem ao município. De acordo a Secretaria de Saúde, assim que forem enviadas mais doses, os grupos prioritários de cada etapa serão avisados para serem imunizados, portanto não é necessário ligar ou ir à unidade de saúde para se informar sobre o dia que será vacinado.

*Punição para quem fizer uso indevido da vacina*

O governo do Estado baixou uma nova portaria, a 10-R de 20 de janeiro, dispondo sobre punição para o servidor que fazer uso indevido da vacina. De acordo com o documento, constitui falta funcional grave a aplicação da vacina contra Covid-19 em usuários do SUS que não estejam estritamente enquadrados nos grupos prioritários. O cometimento dessa falta caberá a punições aos servidores que aplicarem a vacina. Se o servidor da rede do SUS receber a vacina sem estar no grupo prioritário poderá ser demitido e sofrer outras penalidades.

*A pandemia não acabou*

Mesmo iniciada a imunização, a pandemia provocada pela Covid-19 continua, é necessário reforçar as medidas de segurança como o distanciamento social, evitar aglomerações, uso de máscara e higiene constante das mãos.