ANCHIETA | Confira a programação do Forró Bobó que acontece em Iriri neste final de semana

Gastronomia, danças e concurso de forró irão fazer parte da programação do evento no balneário

O prato principal do Forró Bobó, que acontece neste final de semana (15 a 17/07) em Iriri, litoral de Anchieta, será comercializado a R$ 25. Se o visitante optar por degustar em um pelinha de barro, pagará R$ 30, podendo levar o artefato para casa como lembrança. Outras versões do bobó também serão comercializados durante o evento, um deles, será de frango, para quem tem alergia ao camarão. Haverá outros pratos a partir de R$ 10.

No cardápio, além do tradicional bobó de camarão preparado com aipim, haverá sabores em outras seis versões com ingredientes da região como, banana, fruta pão, inhame e abóbora, além do bobó fit, preparado com batata doce. Serão sete sabores diferentes.

Durante o evento haverá ainda comercialização de porções de camarão, frango a passarinho, pastel de camarão e almoço do domingo. Apresentações musicais e aulas shows também fazem parte da programação, que acontece na Praça do Artesão, na Praia Costa Azul.

A presidente da Associação Iriri Vivo, organizadora do evento, Sirlene Ferreira, adiantou que haverá muita diversão para quem escolher o balneário para passar o fim de semana. “É um evento que já se consagrou, atraindo muitos visitantes todos os anos. Além de aproveitar música, cultura e gastronomia, os turistas e visitantes poderão desfrutar de nossas praias”, disse.

Concurso de Forró

Um concurso irá eleger os casais que dançam melhor forró. É necessário realizar inscrição previamente. Os três casais com melhor classificação serão premiados.

A expectativa é de uma ótima movimentação turística no balneário durante os três dias do Forró Bobó.

CONFIRA OS PREÇOS DOS PRATOS:

Bobó de camarão com direito a panelinha: R$ 30

Bobó de camarão: R$ 25

Frango a passarinho 1kg: R$ 40

Batata frita – 400 g: R$ 20

Pastel de camarão com catupiry: R$ 10

Camarão maluco – 500 g: R$ 60

Almoço no domingo. Arroz, bobó de camarão e batata palha: R$ 25

Versões do bobó: de mandioca (tradicional), batata baroa, abóbora, fruta pão, banana da terra, inhame e bobó de frango para quem é alérgico ao camarão.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

SEXTA, 15/07

18h – Abertura do evento

19h – Aula Show com chefe Gilson Surrage

20h – Concurso de dança de Forró

22h – Show Trio Capixaba

00h – Encerramento

SÁBADO, 16/07

18h – Abertura do evento com quadrilha do Centro Social dos Idosos de Anchieta

20h – Concurso dança de Forró

22h – Show Banda Farrofiá

00h – Encerramento

DOMINGO, 17/07

11h – Almoço Comunitário

13h – Show Trio Jatobá

16h – Encerramento

por Dirceu Cetto

foto Jonas Pereira