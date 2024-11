Anchieta conquista Selo Diamante em Transparência e Governança Pública

today26 de novembro de 2024 remove_red_eye51

A Prefeitura de Anchieta conquistou o Selo Diamante de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2024, com base nos dados divulgados no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), elaborados pela ONG Transparência Capixaba. Essa certificação, a mais alta da categoria, é concedida às instituições que cumprem 100% dos critérios essenciais de transparência e atingem um nível geral de excelência entre 95% e 100%.

Dos 33 municípios avaliados, apenas 11 obtiveram o selo, constando qualidade de informações em seus portais. Segundo a ONG, a iniciativa tem como finalidade estimular a cultura da transparência, governança pública e boas práticas, pela entrega de informações acessíveis à sociedade e pela adoção de critérios de governança e melhoria dos serviços públicos prestados.

Foram premiados apenas os municípios que obtivem a classificação máxima “ótimo” e pontuação superior a 80 pontos no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2024. O município de Anchieta obteve 98 pontos e alcançou a 5ª posição no Ranking.

O prefeito Fabrício Petri vibrou com a conquista e disse que a gestão caminha na direção certa. “Estamos mudando paradigmas na gestão pública, com mais rigor de controle e transparência das ações e atos públicos. Essa conquista representa que estamos no caminho certo, com serviços de qualidade e bem avaliados. Inovamos para cuidar da nossa gente. A qualidade de gestão e governança e a comunicação diária dos nossos atos fez aumentar em muito o nosso nível de transparência nos últimos anos”, pontuou Petri.