ANCHIETA | Costa Azul, em Iriri, ganhará novo visual

today24 de agosto de 2020 remove_red_eye29

O balneário da Praia Costa Azul, em Iriri, no litoral de Anchieta, em breve terá um novo visual, mais moderno e acessível para moradores e turistas. As obras seguem firmes para execução do projeto, que inclui diversas melhorias no local.

O projeto de revitalização da Costa Azul inclui a demolição dos quiosques existentes com construção de seis novos. Ainda serão construídos 03 banheiros e 03 quiosques para a venda de água de coco.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Anchieta, haverá drenagem e pavimentação de vias, iluminação com lâmpadas de LED, paisagismo e instalação de lixeiras e bicicletários. As castanheiras existentes na orla serão mantidas.

A empresa responsável pela obra tem 360 dias para concluir o serviço.