ANCHIETA | Crianças e adolescentes do Lar Renascer agora têm carteira de identidade

13 de junho de 2025

Em uma iniciativa voltada à promoção da cidadania de crianças e adolescentes atendidos pelo Lar Renascer, a Casa do Cidadão recebeu 12 jovens para a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A identidade civil é fundamental para garantir o exercício da cidadania, o acesso a políticas públicas e uma vida mais digna.

“Por isso, seguimos firmes em nosso compromisso com a proteção integral de meninos e meninas em situação de acolhimento”, pontuou a coordenadora do setor, Cynthia Rosa.

Ela informou que está organizando uma parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura para atender os agricultores de Anchieta.

Para o cidadão em geral, o agendamento é pelo aplicativo do governo do Estado, toda sexta-feira, a partir das 8 horas. O endereço é https://agenda.es.gov.br/ .