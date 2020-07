Anchieta é a terceira cidade com maior investimento per capita no Estado

Quando o assunto é investimento, Anchieta é destaque. Em 2019, a cidade ficou em terceiro lugar entre os municípios capixabas em investimento per capita, ou seja, somando o valor total do que se investiu no referido ano e dividindo pelo número da população, Anchieta teve o terceiro maior volume, ficou atrás apenas de Viana e Santa Maria de Jetibá. Os dados são da Revista Finanças dos Municípios Capixabas, a partir de um levantamento elaborado pela Consultoria Aequss.

De acordo com informações da Revista, Anchieta teve investimento de R$ 18.672.471,10 em 2019, representando R$ 638,06 em investimento per capita – para cada um de uma população de 28 mil pessoas. A maior parte das verbas utilizadas para investimento na cidade vem de recursos próprios, o restante de transferência de recursos estaduais e federais.

Segundo o prefeito Fabrício Petri, apesar do município sofrer com as perdas geradas com a paralisação da Samarco e com a pandemia, em 2020 os investimentos estão sendo maiores. “Temos muitas obras e outros investimentos em nossa cidade em andamento. Apesar da queda em nossa receita, estamos conseguindo cumprir nossas obrigações e investir, gerando mais qualidade de vida para nossa população”, disse Petri.

Investimentos Per Capita nos municípios do ES em 2019

Posição Município Despesa Per Capita com investimento Investimento em R$ 1º Viana 785,54 61.459.638,5 2º Santa Maria de Jetibá 675,61 27.315.736,7 3º Anchieta 638,09 18.672.471,1 4º Brejetuba 632,63 7.847.136,4 5º Mucurici 582,73 3.218.992,7 Fonte: Finanças dos Municípios Capixabas

Foto Andrews Quinteiro